JNE advierte que ONPE aún no envía más de 30 mil actas observadas

En el contexto de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE y la asunción de Bernardo Pachas a este máximo cargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó a la ciudadanía que el órgano electoral aún no envía más de 30 mil actas observadas, lo que ralentizaría el conteo de votos.

Según señala la JNE, ya se han enviado reiterados petitorios para que la ONPE remita la totalidad de las actas observadas generadas durante el cómputo de votos de las elecciones generales del 2026.

“Actualmente los JEE vienen resolviendo 33.624 actas observadas ya remitidas; sin embargo, se encuentra pendiente la entrega de aproximadamente 30.000 actas adicionales, cuyo envío resulta indispensable para la culminación del cómputo electoral”, indica la JNE.

Por ello, el organismo de magistrados electorales exige con carácter urgente y bajo responsabilidad la entrega inmediata de la totalidad de las actas observadas con los ejemplares correspondientes, con el fin de transparentar a la ciudadanía los últimos comicios del 12 de abril que ya presentan serias irregularidades.

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