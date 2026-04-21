Renovación Popular anuncia acta conjunta con partidos políticos para reclamar irregularidades en elecciones

El partido político Renovación Popular emitió en la tarde del 21 de abril un comunicado donde anuncia coordinaciones con otras agrupaciones políticas para evaluar acciones tras las irregularidades presentadas en los comicios del 12 de abril.

Según indica el comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido de Rafael López Aliaga, informa que sostuvo una reunión con representantes de Fuerza Popular, con el objetivo de abordar cuestionamientos al proceso llevado a cabo por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En dicho encuentro participaron equipos técnicos de ambas organizaciones.

Como resultado de la reunión, se acordó promover la firma de un acta conjunta con otras agrupaciones políticas para respaldar un reclamo frente a presuntas irregularidades en las Elecciones Generales 2026. No obstante, hasta el momento, la acta no alcanzó las firmas necesarias para concretar la iniciativa.

VIDEO RECOMENDADO