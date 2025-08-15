Presentan denuncia penal contra Daniel Quintero por izar bandera colombiana en suelo peruano

Héctor Valer, congresista de Somos Perú, presentó este viernes una denuncia penal contra el candidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, a quien responsabiliza del delito de destrucción o alteración de hitos fronterizos.

En el documento enviado a la Fiscalía de la Nación, Héctor Valer exige que se inicie las diligencias preliminares y, en su momento, formalizar la investigación preparatoria continuando el proceso penal hasta obtener la sanción penal correspondiente, en contra del exalcalde de Medellín y precandidato a la presidencia de Colombia.

Asimismo, la denuncia propone que se solicite a las autoridades competentes, a través de la Cancillería peruana, la inmediata búsqueda, captura y extradición del denunciado para que responda por sus actos ante la justicia peruana, ya que su conducta representa un grave atentado contra la soberanía y la seguridad de la República.

La denuncia sostiene que el candidato presidencial ha cometido un acto de provocación deliberado en la Isla Chinería -que se ubica en el distrito de Santa Rosa, que constituye territorio soberano peruano- siendo esta una “alteración” de la señal de los límites y una acción para “causar que estos se confundan”.

VIDEO RECOMENDADO