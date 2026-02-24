Presidencia explica por qué no quedó Hernando De Soto como Presidente del Consejo de Ministros

La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que explicó por qué, de forma sorpresiva y a último momento, el economista Hernando de Soto no asumió como Presidente del Consejo de Ministros. Quien juró en ese cargo fue, finalmente, Denisse Miralles, quien se venía desempeñando como Ministra de Economía.

El mensaje, difundido en las redes sociales de la Presidencia, indica que “el economista Hernando de Soto nos presentó un valioso y ambicioso plan de gobierno; sin embargo, no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado”.

Además, menciona que “expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro Gobierno. En su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer”.

