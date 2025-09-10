Presidenta del TC dice que procedimientos inmediatos en la JNJ fueron declarados inconstitucionales

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, se pronunció sobre la reciente propuesta de suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y recordó que los denominados “procedimientos inmediatos” en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fueron declarados inconstitucionales por el máximo intérprete de la Constitución.

Pacheco explicó que este tipo de mecanismos no pueden aplicarse, ya que el TC resolvió anteriormente que no cumplen con las garantías mínimas de un proceso. Precisó que el procedimiento inmediato consistía en que, apenas conocido un hecho, se ejecutaba de forma automática una acción disciplinaria. Sin embargo, señaló que en el caso de Espinoza, los hechos en cuestión ocurrieron hace más de dos meses, por lo que no calzarían en esa figura.

Ante la insistencia de la prensa, la magistrada reiteró que la posición mayoritaria del Tribunal es que este mecanismo es inconstitucional en todos los casos. “No se puede aplicar proceso inmediato para ninguno”, enfatizó, dejando claro que este tipo de medidas disciplinarias no tienen sustento legal en la actualidad.

PIDEN SUSPENDER A DELIA ESPINOZA COMO FISCAL DE LA NACIÓN POR SEIS MESES

El pronunciamiento de Pacheco ocurre en medio de la controversia generada por la propuesta de la integrante de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien planteó una suspensión preventiva de seis meses contra la fiscal de la Nación. El informe que sustenta su iniciativa señala que Espinoza habría incurrido en faltas graves al no ejecutar la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y como titular del Ministerio Público.

De aprobarse, la medida cautelar significaría que Delia Espinoza sea apartada de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario en su contra. El pleno de la JNJ deberá evaluar el informe y decidir si aplica o no la suspensión, lo que marcaría un precedente en el manejo de la institución frente a casos de alta exposición pública.

El debate en torno a este caso no solo se centra en la situación de la fiscal de la Nación, sino también en los límites de actuación de la Junta Nacional de Justicia. La advertencia del TC sobre la inconstitucionalidad de los procesos inmediatos añade un elemento clave en la discusión y podría influir directamente en la decisión final respecto a la situación de Espinoza.

