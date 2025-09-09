Piden suspender a Delia Espinoza como fiscal de la Nación por seis meses

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podría ser apartada temporalmente de su cargo, tras una propuesta de suspensión preventiva presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La medida busca separarla de sus funciones por un plazo de seis meses, mientras se desarrolla un procedimiento disciplinario en su contra.

La iniciativa fue planteada por María Teresa Cabrera, integrante del pleno de la JNJ, quien elaboró un informe en el que sustenta que Espinoza habría incurrido en faltas graves y muy graves, según la Ley de la Carrera Fiscal. El principal cuestionamiento es que no habría ejecutado una resolución que ordenaba restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y como fiscal suprema titular.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO?

De acuerdo con el informe presentado, la propuesta de suspensión no solo alcanza el cargo de fiscal de la Nación, sino también cualquier otra función que Espinoza ejerza en el Ministerio Público o en representación de esta institución ante organismos externos, hasta que concluya la investigación disciplinaria.

Se sostiene que el incumplimiento de la disposición emitida el 12 de junio de este año constituye un motivo suficiente para abrir un proceso inmediato contra la actual titular del Ministerio Público. Para ello, se ha previsto que Espinoza sea notificada formalmente, en aplicación del artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios.

Antes de tomar una decisión definitiva, el pleno de la JNJ deberá evaluar los descargos de las partes en una audiencia convocada para tal fin. Solo después de ese debate se definirá si procede o no la suspensión temporal solicitada contra Espinoza.

La propuesta de Cabrera ha sido incorporada en el informe N.° 46-2025-MTCV-JNJ, en el que se recomienda de manera expresa apartar a la fiscal de la Nación mientras dure el proceso disciplinario. De aprobarse la medida, Espinoza quedaría impedida de ejercer cualquier cargo en el Ministerio Público durante seis meses.