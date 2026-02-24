Presidente José María Balcázar juramenta HOY al gabinete de Soto en Palacio de Gobierno

Hoy, en una ceremonia oficial celebrada en Palacio de Gobierno, tomará juramento el primer gabinete ministerial del gobierno de José María Balcazar, quien asumió la presidencia tras la censura de José Jerí. Este nuevo equipo de ministros estará encabezado por el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, quien ha sido designado como presidente del Consejo de Ministros.

La confirmación del nombramiento de De Soto se produjo el último fin de semana, luego de una reunión entre el economista y Balcazar en la sede del Ejecutivo. De Soto, reconocido por su enfoque en temas de desarrollo económico y social, asumirá el liderazgo de la política nacional en un contexto complejo, donde se espera que sus propuestas de gestión busquen estabilizar la economía y mejorar las condiciones sociales del país.

Según lo establece la Constitución peruana, el premier tiene la facultad de recomendar a los ministros que integrarán su gabinete, los cuales deben ser ratificados por el presidente Balcazar. En este sentido, se espera que De Soto haga las propuestas correspondientes en las próximas horas para completar la conformación del nuevo equipo de trabajo. Hasta el momento, se desconoce si algunos de los ministros que acompañaron al expresidente José Jerí continuarán en sus cargos.

GABINETE DE CINCO MESES

El nuevo gabinete tendrá una vigencia hasta el 26 de julio de este año, fecha en la que juramentarán las nuevas autoridades electas . En ese momento, un nuevo presidente asumirá el cargo, dando fin al actual periodo de transición política.

En Perú, existen 18 ministerios que abordan distintas áreas de la administración pública, cada uno con un rol clave en el desarrollo del país. Entre estos se encuentran el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Defensa, entre otros.

El desafío principal del nuevo gabinete será enfrentar la compleja situación económica y social que atraviesa el país, además de garantizar la estabilidad política en un entorno caracterizado por la incertidumbre y el cambio. Con la instalación del nuevo equipo ministerial, el gobierno de Balcazar busca responder a las demandas de la ciudadanía y garantizar el correcto desarrollo de las elecciones generales de abril de 2026.

