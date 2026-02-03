Primero la Gente pidió la renuncia de Miguel del Castillo por presuntamente desviar S/400 mil a su medio de comunicación

De manera intempestiva, Miguel del Castillo renunció este 3 de febrero a su candidatura por el número 1 a la Cámara de Diputados por el partido Primero la Gente. Según él, renunció por “motivos estrictamente personales”, pero la realidad señala que habría desviado más de S/400 mil soles de la Franja Electoral 2026 a su medio de comunicación Nativa, hecho que ocasionó una ruptura y decepción interna que terminó con la exigencia de su renuncia, según pudo confirmar el secretario Miguel Villalba.

Miguel Villalba, secretario del partido, contó a Latina Noticias que la junta principal de Primero la Gente pidió su expulsión luego de identificar que la mayoría de las contrataciones para la campaña comunicacional de la organización estaba destinada a Abra Producciones S. A. C., asociada a Nativa y a Miguel del Castillo.

Estos desvíos se dieron en el momento en que Primero la Gente encargó a Miguel del Castillo las operaciones y ejecuciones de las comunicaciones bajo ciertos criterios de pluralidad.

“Cuando nos damos cuenta de que las asignaciones no fueron realizadas bajo estos criterios y que una parte importante estaba destinado a Abra Producciones, que está ligada a Nativa Televisión, exigimos su renuncia y nos contactamos con ONPE para explorar las posibilidades ante la afección”, declaró Villalba a Latina Noticias.

También la organización que lleva como opción presidenciable a Marisol Pérez Tello, indicó que van a pedir el desistimiento de transmisión de sus spots políticos al medio Nativa.

Hasta el publicación de esta nota, Latina Noticias intentó comunicarse con Miguel del Castillo, pero no ha respondido a nuestras solicitudes.

