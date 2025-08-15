Primo de Dina Boluarte integró comité que declaró apto a hijo de la Presidenta para ascenso diplomático

El hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte fue ascendido en el cargo que desempeña en Nueva York, Estados Unidos. Se trata de David Eduardo Gómez Boluarte, quien pasará de ser tercer a segundo secretario del servicio diplomático de la Representación Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, un hecho desconocido acaba de salir a la luz.

Latina Noticias ha podido conocer que nada más y nada menos que el primo de la presidenta Dina Boluarte, Luis Alberto Campana Boluarte, integró el comité evaluador que declaró apto a su sobrino David Gómez Boluarte para el ascenso en el ‘Proceso de promociones del servicio diplomático de la República’ y, de esta manera, pueda asumir el mencionado puesto diplomático.

El mencionado comité evaluador fue designado por el canciller Elmer Schialer. La resolución viceministerial fue publicada el 8 de agosto. En su nuevo puesto, el hijo de la Presidenta pasará a ganar más de 6 mil soles mensuales, además de bonificaciones y beneficios a los que acceden los diplomáticos.

Cabe recordar que, en noviembre del 2022, la propia Dina Boluarte le dio a su hijo, en ceremonia pública, su diploma como diplomático. Posteriormente, fue destacado a Nueva York en noviembre del 2024 como segundo secretario del servicio diplomático ante la ONU.

