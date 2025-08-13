Prisión preventiva para Martín Vizcarra: ¿qué otros presidentes han sido recluidos en prisión?

El Poder Judicial dictaminó cinco meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua en el periodo 2011-2014.

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, fundamentó su decisión al concluir que el expresidente carece de arraigo laboral y familiar que garantice su permanencia en el país y “existe alta probabilidad que el acusado rehuya una sentencia”.

Con esta decisión, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes condenados a prisión por actos de corrupción. Hasta el momento, se sabe que será trasladado al penal de Barbadillo, en el cual también se encuentran recluidos Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala. Conoce más acerca de cada caso.

ALBERTO FUJIMORI

Alberto Fujimori fue encarcelado y condenado por delitos relacionados con la corrupción y violaciones de derechos humanos durante su gobierno. Fue declarado culpable de ordenar ejecuciones extrajudiciales, como la masacre de Barrios Altos y el caso La Cantuta, así como de abuso de poder y malversación de fondos públicos.

En diciembre de 2007, Alberto Fujimori fue condenado a seis años de prisión por la Corte Suprema del Perú por ordenar un registro e incautación ilegal bajo el delito de usurpación de funciones. Este estuvo relacionado al allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra.

En abril de 2009, Fujimori recibió una sentencia de 25 años por varios delitos, incluyendo asesinato, lesiones corporales y secuestro, además de malversación de fondos y soborno. Esta sanción correspondiente a los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

También en 2009 fue declarado culpable de peculado en relación con el desvío de fondos públicos para fines distintos a los originalmente destinados, incluyendo el pago de sobornos a congresistas y el uso de dinero para comprar espacios publicitarios. Posteriormente fue condenado por soborno, recibiendo una pena adicional de seis años.

En 2015, la Corte Superior de Justicia de Lima le dictó sentencia condenatoria de 8 años de prisión al quedar probado como culpable del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado por el caso Diarios Chicha.

ALEJANDRO TOLEDO

El 21 de octubre de 2024, el Poder Judicial impuso 20 años y seis meses de cárcel a Alejandro Toledo Manrique por delitos de colusión y lavado de activos, en el proceso referido al caso Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Se determinó que el ex gobernante se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

OLLANTA HUMALA

El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, al encontrarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011. Según el fallo del tribunal, Humala recibió aportes ilícitos del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht.

PEDRO CASTILLO

El Poder Judicial ordenó la prisión preventiva que enfrenta Pedro Castillo por cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, a raíz del autogolpe de diciembre de 2022, cuando fue destituido. El arresto del expresidente se desarrolló el 7 de diciembre de 2022 luego de que intentara asilarse en la embajada de México en Lima.

Durante las últimas décadas vivimos una crisis institucional en el Perú que nos ha llevado a tener una larga lista de ex presidentes procesados y recluidos en prisión.