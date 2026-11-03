Gobierno prorrogó estado de emergencia en centros penitenciarios de alta peligrosidad

El Poder Ejecutivo dispuso prorrogar por 60 día calendario el estado de emergencia declarado en establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad a nivel nacional, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido a la persistencia de la perturbación de la paz y el orden interno.

El Decreto Supremo 148-2026-PCM, publicado este martes 3 de noviembre, establece que efectivos de la Policía Nacional del Perú mantendrán el control interno de los penales durante el plazo señalado. Además de la protección del perímetro de los establecimientos penitenciarios, hasta un radio de 200 metros, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La ampliación del estado de emergencia iniciará el 5 de noviembre en cinco penales administrados por el INPE: Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

¿EN QUÉ CONSISTE LA INTERVENCIÓN EN LOS PENALES?

La prórroga del estado de emergencia contempla las siguientes acciones por parte de la PNP, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Protección, seguridad y control de las áreas de intangibilidad y del perímetro exterior circundante al

establecimiento penitenciario

establecimiento penitenciario El control de acceso de todas las personas a los establecimientos penitenciarios.

Operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas, y demás artículos prohibidos

Acciones de inteligencia, a fin de prevenir fugas, alteración del orden y actividades delictivas en los

establecimientos penitenciarios.

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