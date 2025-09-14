Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 14 de septiembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 14 de septiembre de 2025.

D.E.S.A II: SICARIOS EN PLANILLA

Los autores de al menos 10 asesinatos de choferes en Lima norte fueron capturados el martes pasado por la División de Secuestros y Extorsiones en operativos simultáneos en Lima, Arequipa y Tumbes.

La banda criminal “Los Occidentales” o “D.E.S.A II” se infiltraba en chats de empresas de transporte para exigir pagos bajo amenazas. Su líder, Jhorman Barrios Martínez, vivía con lujos y usaba la empresa fachada Representaciones CJ 2021 EIRL para lavar dinero, incluso inscribiendo a sus sicarios como empleados.

María Horna accedió a la información completa y descubrió que esta firma pasó de ingresos de 332 mil soles a millones distribuidos entre testaferros, con movimientos que se dispararon entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

EL BOOM DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Esta semana, el ministro del Interior, Carlos Malaver, respondió en el Congreso a una interpelación por el aumento de homicidios, extorsiones y sicariato. Mientras el titular del sector intentaba defender su gestión, Rodrigo Cruz investigaba cómo los ciudadanos buscan protegerse ante la ola de inseguridad.

Descubrió que cada vez más jóvenes acuden a los polígonos de tiro para obtener licencias de portar armas; que las armerías han duplicado sus ventas respecto a años anteriores; y que el mercado de chalecos antibalas crece con rapidez, al punto de que ya pueden adquirirse en plataformas virtuales de grandes tiendas por departamento.

Expertos alertan que este auge de la seguridad privada podría favorecer a la delincuencia o convertir a Lima en un “lejano oeste”.

“EL DIABLO” ESTÁ EN LOS AUDIOS

El jueves pasado, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, regresó de su exposición ante la ONU en Suiza, tras obtener una suspensión temporal del impedimento de salida del país que afronta por 18 meses mientras es investigado por presunto tráfico de influencias.

La Fiscalía se apoya en audios y chats entregados por un testigo protegido, que revelan cómo en 2022 Santiváñez asumió la defensa del suboficial Miguel “El Diablo” Salirrosas, condenado a 27 años de cárcel por integrar la banda Los Pulpos. Según la denuncia, además de sus honorarios habría pedido 20 mil dólares para influir en el TC, el INPE y el Minjus.

Las promesas nunca se cumplieron, y la familia del sentenciado grabó las conversaciones en las que Santiváñez ofrecía contactos y favores desde cargos públicos.

CRUCE DE VÍAS

Esta semana, el alcalde Lima se reunió con el presidente del Congreso, a quien le solicitó formalmente que asuma el rol de mediador con el Ejecutivo para viabilizar la puesta en marcha del tren Lima- Chosica.

En paralelo, la mesa técnica de trabajo, instalada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones concluyó sus labores y acordó que, en nueve meses, se elaborará una addenda y un expediente técnico para que el operador Ferrocarril Central Andino ejecute las obras con miras a implementar el tren.

Sin embargo, hasta hoy no se conoce con certeza el costo real del proyecto. La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió en exclusiva a un informe clave de la Contraloría General, que estima la inversión en 447 millones de dólares. Los detalles están en el reportaje de Carlos Hidalgo, quien también le preguntó sobre este documento al alcalde.

AEROPUERTO: COBRO DE NUEVA TARIFA

El cobro de la nueva tarifa a pasajeros en conexión fue postergado: regirá desde octubre para vuelos internacionales y desde enero para nacionales. LAP busca aplicarla en el nuevo Jorge Chávez, pero ha generado un choque con las aerolíneas al encarecer los pasajes. Aunque el MTC la respalda con la Adenda 6 del 2013, críticos sostienen que no figuraba en el contrato original y que es injustificada, pues los pasajeros en tránsito ya pagan la TUA de salida.

Roberto Ramírez recogió las posiciones enfrentadas: los pasajeros cuestionan que se cobre más pese a retrasos y mangas inconclusas, mientras las aerolíneas alertan que la medida afectará la competitividad de Lima como hub, recordando que en Panamá o Colombia no existe este cobro.

TIEMPOS VIOLENTOS

El 2025 queda marcado por la violencia global, con la tragedia en Gaza como telón de fondo.

Esta semana se sumó el asesinato de Charlie Kirk, amigo de Donald Trump y figura conservadora, ocurrido en la universidad de Utah, que ha polarizado aún más a EE.UU. En Nepal, una protesta contra la prohibición de redes sociales dejó 72 muertos tras incendiar el Congreso y entidades estatales. En Francia, el descontento popular enfrenta a la izquierda y la derecha con el gobierno de Emmanuel Macron, poniendo en riesgo la estabilidad institucional.