Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 30 de agosto | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 30 de agosto de 2026.

LOS REYES DE LA PAPELETA

El transporte público urbano es un problema social de múltiples aristas. Una de ellas es la inseguridad: los transportistas son blanco de extorsiones. La otra es el caos vehicular que generan, especialmente en Lima. Pero este caos no solo se mide en horas perdidas en el tráfico, sino que también se refleja en miles de soles acumulados en papeletas y multas impagas. Esta semana, el Gobierno ha dispuesto una medida que reduce hasta en 90% el valor de buena parte de estas multas, aunque por un periodo determinado, mientras reevalúa cuánto debería costar realmente cada infracción al volante; esto debido a que algunas son consideradas “excesivas”. Una decisión celebrada por muchos transportistas, pero cuestionada por quienes advierten que podría convertirse en un premio para los infractores reincidentes.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON LOS NEGOCIOS EN HOSPITALES?

Para nadie es un secreto que los hospitales públicos están en crisis, que faltan camas, consultorios y espacios para atender a los pacientes. Sin embargo, dentro de estos mismos establecimientos de salud funcionan restaurantes, cafeterías, quioscos, fotocopiadoras y hasta laboratorios privados. Son espacios del Estado que fueron cedidos a sindicatos y asociaciones y que, en algunos casos, terminaron siendo subarrendados a terceros. Lo más llamativo es que estos negocios generan ingresos para quienes los administran, mientras los hospitales continúan asumiendo gastos como agua y electricidad. Un informe de la Contraloría General de la República ha detectado presunta responsabilidad penal de funcionarios de Cayetano Heredia y Arzobispo Loayza por permitir el usufructo de estos espacios.

SEDAPAL: INFRAESTRUCTURA VIEJA Y EN RIESGO DE COLAPSO

Después de ver las imágenes devastadoras en Nepal, la gran pregunta es: ¿qué pasaría en Lima si la tierra tiembla con furia? Si hace unos días vimos las calles convertidas en lagunas tras apenas unas horas de llovizna, ¿qué nos espera ante un terremoto? La infraestructura de la que depende la ciudad está vieja, deteriorada y en riesgo de colapso. Existen plantas de tratamiento, reservorios y redes que, en algunos casos, tienen décadas de antigüedad y que podrían dejar sin agua a millones de personas. También hay colectores que trabajan por encima de su capacidad y sistemas de contingencia que operan al límite. Mientras algunas obras esperan financiamiento, Sedapal todavía tiene pendiente renovar equipos necesarios para responder ante una emergencia.

EL HAMBRE TIENE DOS HISTORIAS

Dos historias separadas por más de mil kilómetros retratan una misma realidad: el hambre en el Perú. Emilio Gaspar, de 71 años, vive en san Juan de Lurigancho y mantiene a sus dos nietos reciclando plástico y dependiendo de una olla común para alimentarse. Basilia Ancasi, ganadera de Chocñihuaqui, en las alturas de Arequipa, sobrevive con la crianza de alpacas; para comer debe sacrificar una de ellas y conservar la carne con el intenso frío. Esta comunidad, ubicada a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar, muestra una realidad marcada por el abandono del Estado. Las historias de Emilio y Basilia confirman lo que reflejan las cifras: según el índice Global del Hambre 2025, el Perú registra su peor nivel de hambre en los últimos 15 años, un escenario que pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de Hambre Cero para el 2030.