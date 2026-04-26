Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 26 de abril | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 26 de abril de 2026.

CORVETTO INVESTIGADO POR CONTRATO CON GALAGA

El viernes 24, el fiscal Raúl Martínez Huamán encabezó una serie de allanamientos a viviendas de funcionarios de la Onpe, presuntamente implicados en la contratación de la empresa Galaga, encargada del traslado de material electoral por más de 6 millones de soles. El operativo, ejecutado por la fiscalía y policía anticorrupción, también alcanzó el local de esta compañía, con el objetivo de recabar información clave sobre un supuesto favorecimiento en el proceso de contratación, que podría configurar el delito de colusión agravada. En este mismo caso, el exjefe de la Onpe, Piero Corvetto es investigado por los presuntos delitos electorales y omisión de funciones. Punto Final entrevistó al fiscal de la Nación sobre el avance de esta investigación.

¿CÓMO SE GESTÓ LA COMPRA DE LOS AVIONES F-16?

Esta semana, la crisis política en el gobierno de Balcázar provocó la salida de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores del gabinete Arroyo. La controversia se desató tras la firma del contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martín para la compra de un primer lote de 12 aviones caza F16 Block 70 de un total de 24 y la transferencia de 462 millones de dólares como pago inicial. Todo esto ocurrió apenas días después de que el presidente José María Balcázar afirmara públicamente que la decisión debía postergarse hasta el próximo gobierno. Sin embargo, lo que Balcázar no dijo en ese momento es que estaba al tanto de la operación y de su cronograma desde el inicio de su gestión. Incluso, había firmado decretos necesarios para viabilizar la adquisición de estos aviones de combate. Punto Final investigó este tema y nos presenta detalles de cómo se gestó esta decisión y por qué el Perú no podía aplazar la firma del contrato ni el primer desembolso.

EL PRESIDENTE FANTASMA

La crisis generada por la adquisición de los aviones caza F16 ha dejado mal parado al presidente encargado de la República, José María Bacázar. Incluso, algunos congresistas han llegado a plantear la posibilidad de una censura en su contra. Balcázar, quien mantiene un perfil público bajo, casi no viaja al interior del país para actividades propias de su función. Sin embargo, sí se le ha visto con regularidad en Chiclayo, donde vive su familia. Hasta esta noche nadie sabe a ciencia cierta cuál es la agenda de Balcázar. La Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 18 actas correspondientes a igual número de sesiones del Consejo de Ministros realizadas durante el periodo en el que Balcázar ocupa el máximo cargo del Estado. Estos documentos permiten observar, con detalle, su nivel de participación en las decisiones más relevantes del Ejecutivo. Punto Final complementa esta investigación con el registro de las visitas políticas que recibe frecuentemente el mandatario y que ayudan a esbozar su verdadera agenda de trabajo.

COPAMIENTO DE APP EN EL MINSA

Otro de los mensajes que ha dejado esta elección general es el castigo a los partidos que, según la percepción ciudadana, habrían legislado en función de sus propios intereses, entre ellos Alianza para el Progreso. La Unidad de Investigación de Latina Noticias confirmó una premisa clave: el Ministerio de Salud estuvo en manos de APP durante casi todo el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte. El informe detecta que 589 afiliados al partido de César Acuña trabajaron en esa institución. De ellos, 188 son egresados de las universidades vinculadas a la familia Acuña: César Vallejo y Señor de Sipán. En total, le costó al Estado más de 37 millones de soles en planillas. Punto Final entrevistó a César Vásquez quien fue el ministro que permaneció más tiempo como titular de esa cartera. También fueron identificados militantes de otros partidos también sancionados por el electorado, como Somos Perú y Perú Libre.

GENERACIÓN DEL BICENTENARIO SIN BECAS

Trescientos jóvenes profesionales con alto rendimiento académico y limitados recursos económicos habían depositado sus esperanzas en la Beca Generación del Bicentenario confiando en que el Estado les ayudaría a financiar sus estudios de maestría o doctorado en universidades de prestigio internacional. Sin embargo, este año la expectativa se ha truncado. Pronabec, entidad adscrita al Ministerio de Educación, informó que no realizará convocatoria para esta beca, y que únicamente dará continuidad a los beneficiarios que ya la habían obtenido en procesos anteriores. La decisión ha generado una fuerte preocupación, especialmente entre quienes ya habían conseguido una vacante en centros de estudio de primer nivel en el extranjero. Punto Final conversó con algunos de ellos e investigó las razones detrás de la falta de presupuesto para un programa que, hasta ahora, había sido importante para premiar el talento académico del país.