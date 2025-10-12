Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 12 de octubre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 12 de octubre de 2025.

TRAGEDIA GOLPEA A LOS MÁS POBRES DE PAMPLONA ALTA

Una vez más, la falta de agua y el difícil acceso a la zona complicaron la labor de los bomberos en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores en Lima Sur. Una explosión en un taller clandestino de pirotécnicos desató un incendio que arrasó por completo las viviendas de unas 200 familias en el asentamiento Virgen del Buen Paso. Afortunadamente, no se registraron muertos ni heridos, pero unas 760 personas se quedaron únicamente con la ropa que llevaban puesta. Minutos después de que el fuego fuera controlado, el presidente José Jerí llegó al lugar y ordenó que los ministros brinden asistencia inmediata a los damnificados con carpas y alimentos. El amanecer no trajo esperanza, sino dolor: los sueños de numerosas familias se redujeron a cenizas. Roberto Ramírez ha preparado un reportaje con los testimonios de quienes lo perdieron todo.

YO SOY PRESIDENTE

Una de las primeras acciones del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, fue acudir personalmente al lugar del incendio en Pamplona Alta. Con este gesto, buscó marcar distancia de su antecesora, Dina Boluarte. Sin embargo, para la mayoría de los peruanos, Jerí y su historia de vida siguen siendo un misterio. Jorge Dett ha preparado un perfil de este joven político de 38 años, quien llegó al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra. Enfrentó una denuncia por presunta violación, archivada por el fiscal de la Nación en agosto de este año, aunque aún tiene 6 carpetas fiscales en curso, una de ellas por el presunto incremento irregular de su patrimonio. Militante de Somos Perú, Jerí llegó a la presidencia del Poder Legislativo y, desde la madrugada del 10 de octubre, asumió como presidente interino del Perú. Unas horas después, lo primero que se conoció fue el pensamiento de Jerí sobre las mujeres a través de sus tuits pasados. En este reportaje hablan sobre él su mejor amigo, su abogado y un analista político.

¿CÓMO SE COCINÓ LA ELECCIÓN DE JERÍ?

En una madrugada sorpresiva, el Congreso vacó a Dina Boluarte Zegarra con 122 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Su reemplazo, José Jerí, 38 años, se convirtió en el sétimo presidente del Perú, en menos de 10 años. La destitución se concretó en cuestión de horas, tras una serie de maniobras políticas que recordaron una partida de ajedrez: bancadas tanto de derecha como de izquierda, fuera de la mesa directiva, lograron poner en jaque a Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, los dos partidos que habían sostenido a Boluarte durante casi tres años. Carlos Hidalgo estuvo en el hemiciclo, siguiendo los pasos no tan perdidos de quienes decidieron romper el pacto tácito de elegir un presidente de transición consensuado entre las bancadas y continuar con lo que dicta la Constitución, que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República. El fujimorismo fue protagonista clave en el ascenso de José Jerí Oré.

FRASES Y MOMENTOS DE DINA

Dina Boluarte Zegarra fue la primera mujer en asumir la presidencia del Perú; sin embargo, su mandato no será recordado por ese hito, sino por la frivolidad, los escándalos de corrupción y un creciente distanciamiento con la ciudadanía. Su aprobación llegó a caer por debajo del 3%. Divorciada de la realidad, solo concedió una entrevista a medios nacionales al inicio de su gobierno y un par más a un canal estatal chino. Cada vez que se vio envuelta en polémicas, ya fuera por sus propias acciones o las de su hermano, respondía con agresividad. Sus frases, lejos de calmar a la opinión pública, encendieron la indignación. María Horna repasó su sorpresivo ascenso al poder, sus contradicciones, las cirugías estéticas que intentó ocultar, relojes Rolex no declarados y el drástico cambio de su imagen que contrastaba con sus posiciones ideales políticos con los que llegó al gobierno bajo la bandera de Perú Libre.

ATAQUE A AGUA MARINA ACELERÓ LA CAÍDA DE BOLUARTE

Una noche de diversión terminó en una escena de terror. Agua Marina, una de las agrupaciones más queridas del país, fue atacada a balazos en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, el miércoles pasado. Cuatro músicos resultaron heridos, junto a un vendedor ambulante. El ataque, perpetrado por dos sicarios en moto, generó una profunda conmoción nacional que remeció los cimientos del Poder Ejecutivo, al punto de acelerar la caída del gobierno de Dina Boluarte. Desde la muerte del cantante de Armonía 10, Paul “El Russo” Flores García, se sabía que las orquestas también son víctimas de extorsión. Rodrigo Cruz investigó y revelará información muy importante sobre este ataque a Agua Marina, como que la productora organizadora del concierto está vinculada a la peligrosa red criminal, liderada por el temido “Jorobado”, hoy preso. Para la Policía, el atentado es parte de una sangrienta disputa entre mafias por el control de extorsiones en espectáculos musicales. Ante esta situación, orquestas como Armonía 10, ahora, se presentan con chalecos antibalas.