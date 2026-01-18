Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 18 de enero

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 18 de enero de 2025.

INFORMALIDAD FATAL

La madrugada del 15 de enero, un accidente en la Panamericana Sur dejó 2 muertos y 8 heridos, todos trabajadores de EMAPE. La tragedia reveló que laboraban en informalidad, sin contratos ni seguros. Durante la realización del reportaje, Carlos Hidalgo y su equipo, registraron en exclusiva que recién al día siguiente del accidente, los trabajadores acudieron a las oficinas administrativas para firmar contratos.

LIMA , LA CIUDAD DE LOS REYES Y DE LA AREPA

Hoy Lima celebra 491 años de fundación. En este aniversario, un reportaje de Roberto Ramírez muestra los contrastes de la ciudad: tradición e historia junto a modernidad, crecimiento urbano, migración y desafíos sociales, donde conviven la riqueza de su comida popular y la falta de servicios básicos como el acceso al agua potable.

LOS CARAMELOS DE ZHIHUA YANG

El domingo pasado, este programa reveló una reunión nocturna entre el presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang, “Johnny”, en un chifa de San Borja. Palacio de Gobierno dijo que fue para coordinar el Día de la Amistad Perú-China, pero Yang está vinculado a Nicanor Boluarte y al proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, que aún no avanza. Un reportaje mostrará además otra visita de Jerí a un negocio del empresario en la calle Capón.

ASESINADOS POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN EN LA LIBERTAD

Hoy se cumple un mes del asesinato de la regidora Elena Rojas en Chicama, La Libertad, acribillada durante una chocolatada navideña. Doce días antes, el periodista Fernando Núñez también fue atacado a balazos en Pacasmayo. Un reportaje revela que ambos crímenes estarían ligados a venganzas políticas del crimen organizado contra quienes denunciaron corrupción.

EE .UU. APOYARÁ NUEVA BASE NAVAL DEL CALLAO

Estados Unidos aprobó la venta de tecnología militar al Perú para construir una nueva Base Naval del Callao, cerca del puerto de Chancay. El proyecto, valorizado en 1,500 millones de dólares, busca modernizar una infraestructura clave de la Marina y se da tras la designación del Perú como aliado importante no OTAN por parte del gobierno de Donald Trump.

