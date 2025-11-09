Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 9 de noviembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 9 de noviembre de 2025.

CAYÓ “MARÍN”: FIN DE LA TRILOGÍA DEL MAL

Con la captura de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’ en Madrid España, el pasado miércoles 5, el crimen organizado en Lima norte quedó descabezado. Durante años, la estructura criminal en esta zona de la ciudad tuvo tres líderes: Erick Moreno Hernández alías ‘El Monstruo’, Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’ y el propio Marín. Este último estuvo recluido 15 años en el penal de Challapalca por robo agravado. Tras recuperar su libertad en el 2020, se asoció con ‘El Jorobado’ y juntos sometieron a las empresas de transporte urbano y de construcción al pago de cupos extorsivos. Cuando Marín supo que ‘El Monstruo’ había puesto precio a su cabeza, huyó del país y se estableció en España. Desde allí, continuó extorsionando a los comerciantes de Gamarra a través de sus hijos conocidos como ‘Los Titos’. Punto Final ha investigado su trayectoria tanto en Perú como en España, y revela detalles de cómo se logró su captura.

RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE PRECANDIDATA DE APP

Punto Final ha investigado y descubierto que Jessica Milagros Tumi Rivas, directora del programa estatal Llamkasun Perú, o Trabaja Perú, realizó más de 40 viajes financiados con fondos públicos, oficialmente con fines institucionales. Sin embargo, durante estos desplazamientos, grabó y difundió en su cuenta personal de TikTok videos que promocionan su imagen como gestora y líder, de manera personal, usando recursos del programa como logos, chalecos, personal y beneficiarios, y claro, viáticos pagados por todos los peruanos. En muchos de estos viajes, Tumi estuvo acompañada por las mismas personas: jóvenes vinculados a las juventudes del partido Alianza Para el Progreso. Se trata de recursos públicos que, en la práctica, habrían sido empleados para potenciar la imagen de una persona que, es precandidata a la vicepresidencia del partido de César Acuña. Abogados penalistas señalan que estos hechos podrían ameritar una investigación por presunto peculado.

LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE JERÍ

Este lunes 10, José Jeri cumple un mes al frente de la presidencia de la República. Aunque los primeros días parecía estar en todos lados y a toda hora, ahora se muestra más acomodado en el sillón presidencial. Sin embargo, aún se conoce poco sobre su entorno más cercano. Punto Final ha puesto énfasis en los principales personajes que lo acompañan en Palacio de Gobierno desde su época como presidente de la comisión parlamentaria de Presupuesto, así como compañeros de estudios en la Universidad Federico Villareal y en su breve paso como consejero metropolitano de Lima. No todos son militantes de su partido, Somos Perú; incluso se encuentra su vecino del edificio en Jesús María, quien actualmente trabaja en el Despacho Presidencial. Pero el personaje más influyente dentro de este grupo es Benito Villanueva Haro, secretario general del gobierno de Jerí, quien enfrenta cinco carpetas fiscales por presuntos delitos como peculado y negociación incompatible. Además, en septiembre del año pasado, la Contraloría le atribuyó una presunta responsabilidad penal en una compra de camionetas durante su gestión como gerente de asesoría jurídica de la municipalidad de Magdalena.

DOS FISCALES DENUNCIAN

Hace unos días se informó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, cesó en sus cargos a dos fiscales que dirigían la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y las trasladó a sus plazas de origen. Hasta ahora no se conocían las razones ni los detalles de esa decisión. En exclusiva, Punto Final las entrevistó, y ellas explicaron que la medida estaría vinculada a la investigación preliminar que sigue esa Fiscalía sobre los nombramientos como fiscales supremos de Gálvez y de Patricia Benavides, así como a la próxima presentación de la acusación en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’. Gálvez se excusó de hablar para el reportaje porque eran fiscales que armaban muñecos. Sin embargo, para el exprocurador de la Nación, Jose Ugaz, esta remoción podría generar cuestionamientos por conflicto de interés.

BETSSY CHÁVEZ SIN SALIDA

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México se debe al asilo político concedido por el Gobierno mexicano a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra de Pedro Castillo. Tras verse acorralada por las pruebas presentadas por la fiscalía en el proceso judicial que enfrenta por los delitos de conspiración y rebelión, derivados del fallido intento de golpe de Estado, buscó la protección mexicana. El Gobierno de Jerí, sin embargo, suspendió la entrega del salvoconducto que le permitiría viajar, argumentando que Chávez no es una perseguida política. La exministra que empezó su carrera política coqueteando con Alianza Para el Progreso y luego militó en Perú Libre, partido con el que llegó al Gobierno, permanecerá en la residencia de la embajada de México. Anoche, el equipo diplomático mexicano abandonó el país. Este caso recuerda a un episodio ocurrido en 1949, cuando Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Apra, se asiló en la embajada de Colombia, donde permaneció 5 años mientras su situación se litigaba en la Corte Internacional de Justicia. Punto Final, por su parte, revela información inédita sobre cómo se gestionó el polémico asilo a Betssy Chávez.

¿QUÉ HA PASADO EN EL MTC?

Durante los últimos días del gobierno de Dina Boluarte y los primeros de Jerí, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se produjeron hechos que llaman la atención. Algunos medios hablan de hackeo y pérdida de documentos, como multas y contratos, mientras que otros mencionan un apagado del servidor. Para esclarecer lo ocurrido, la Unidad de Investigación de Latina Noticias entrevistó en exclusiva al exdirector de la Oficina de Tecnología, Saúl Vásquez. El 6 de octubre, Vásquez envió un informe a sus superiores alertando sobre una “pérdida de trazabilidad y disponibilidad de documentos institucionales”. Además, brinda detalles de lo que sucedido el sábado 18 de octubre, pocos días después de la llegada del nuevo gobierno y del nuevo titular del ministerio.