Fiscalía pide 5 años y 4 meses de prisión contra candidato presidencial Roberto Sánchez

El Ministerio Público (Fiscalía) solicita que Roberto Sánchez, candidato presidencial en la segunda vuelta por Juntos por el Perú (JP), reciba una condena de 5 años y 4 meses de prisión por presuntamente haber cometido los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificar información sobre aportes a su partido durante el 2020 y 2021.

Además de este requirimiento, la Fiscalía también solicitó que Sánchez sea inhabilitado de su cargo como presidente de su organización política de izquierda debido a irregularidades.

El pedido de prisión forma parte de la resolución acusatoria por parte de la Fiscalía, emitida el 15 de enero; sin embargo, el contenido fue presentado a la ciudadanía este martes 12 de mayo, momento en que Roberto Sánchez se encuentra en una contienda presidencial de segunda vuelta contra Keiko Fujimori, candidata que ya lleva 4 temporadas electorales en su haber.

Esta acusación en curso está prevista a que se debata en audiencia este miércoles 27 de mayo, cuando solo falte dos semanas para la celebrar los comicios de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7