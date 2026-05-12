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Blooper de arquero en los descuentos impide a Cristiano Ronaldo ser campeón en liga saudí | VIDEO

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Blooper de arquero en los descuentos impide a Cristiano Ronaldo ser campeón en liga saudí | VIDEO
Felipe Morales
Felipe Morales
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Cristiano Ronaldo estaba a segundos de proclamarse campeón en la liga de Arabia Saudí con el Al-Nassr, pero un blooper del arquero Bento estropeó sus planes. El autogol del portero significó el empate del Al Hilal y, ahora, el cuadro de CR7 deberá ganar en la última fecha del torneo para concretar la consagración en la temporada 2025-2026.

El delantero portugués va en su cuarta temporada comandando el ataque del Al-Nassr, sin embargo, hasta el momento no ha logrado ganar ningún título con su equipo: en sus dos primeros años fue subcampeón y la temporada pasada quedó en tercer lugar.

Cristiano Ronaldo afrontará la última fecha de la liga saudí teniendo la primera opción de alzar el título del torneo. Un triunfo de local del Al-Nassr sobre el Damac (ubicado 15 de 18 equipos) bastará para que pueda gritar “campeón”.

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