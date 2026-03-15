Punto Final: reportajes y resumen del programa de HOY, domingo 15 de marzo

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 15 de marzo de 2026.

MUERE CANDIDATO PRESIDENCIAL EN HUANCAVELICA

Este domingo 15 murió en un accidente de tránsito en Huancavelica el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores por el Perú, Napoleón Becerra García. La camioneta en la que viajaba junto a una comitiva para cumplir actividades de campaña se despistó en el kilómetro 183 de la carretera Los Libertadores Huari. El vehículo está registrado a nombre de la candidata a la Cámara de Diputados, Emily Silva, quien confirmó la lamentable noticia en Latina Noticias Matinal. El reportaje incluye una entrevista inédita que hace unas semanas le realizó Roberto Ramírez, en la que Becerra habló sobre sus aspiraciones políticas, sus principales propuestas y su visión de país.

LECCIONES NO APRENDIDAS

Mañana se inicia el año escolar en colegios públicos del país. Más de 6 millones 225 mil estudiantes retornarán a las aulas; sin embargo, muchos de ellos volverán a enfrentar la misma realidad del año pasado: instituciones educativas con múltiples carencias y serios problemas de infraestructura. Según el propio Ministerio de Educación, se destinaron 295 millones de soles para el mantenimiento preventivo de los planteles. Aun así, cerca del 48% de los 53,631 colegios públicos del país presentan algún tipo de daño estructural. La Contraloría General de la República advirtió que 127 colegios de los mil inspeccionados se encuentran en condición inhabitable. Punto Final recorrió varias instituciones educativas y encontraron una situación crítica: graves deficiencias en la infraestructura de muchos colegios públicos, uno de ellos construido sobre un antiguo relleno sanitario, sin cerco perimétrico seguro y con constantes problemas de intrusos, basura y falta de mobiliario.

LAS MILLONARIAS PIEDRAS DE EMAPE

Punto Final ha investigado un pago millonario en Emape que presenta diversas irregularidades. Miller Stalin León Dioses cobró 4 millones de soles por una supuesta obra de instalación de piedras en varias calles del Centro de Lima. Sin embargo, la obra no tiene un contrato formal ni orden de servicio que la respalde. El supuesto proveedor solicitó el pago argumentando que realizó la obra en mayo del 2022, durante el periodo en que el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, fue vacado. Para sustentar su cobro, presentó facturas, correos y un supuesto reconocimiento de servicios. Tras observaciones iniciales, Emape aceptó el trámite y finalmente le pagó el dinero en diciembre del año pasado bajo la figura de “reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa”. Sin embargo, Miller León está inubicable y sus supuestos socios niegan conocerlo y haber firmado los documentos. El trabajador municipal que supuestamente avaló la obra para autorizar el pago afirmó que no es su firma.

CANDIDATOS CON MILES DE SOLES EN MULTAS

La Unidad de Investigación de Latina Noticias analizó las hojas de vida de los candidatos al Congreso y detectó que varios de ellos acumulan miles de soles en multas, principalmente por el uso de sus vehículos en taxi colectivo informal, una modalidad no autorizada en Lima y Callao. Punto Final buscó a 10 de estos postulantes, quienes registran numerosas papeletas impuestas por la Autoridad de Transporte urbano (Atu) y mantiene deudas pendientes ante el SAT. Durante esa búsqueda, se encontró con un caso inusual: José Leandro Palomino fue inscrito como candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Demócrata Verde sin su consentimiento. Esta es una muestra de la informalidad que quiere llegar al Poder.

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