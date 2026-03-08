Punto Final: reportajes y resumen del programa de HOY, domingo 8 de marzo

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 8 de marzo de 2026.

LA CRISIS ENERGÉTICA QUE NOS ASFIXIA

El domingo pasado, una explosión en un ducto de gas natural en el kilómetro 43, ubicado en el distrito de Megantoni, en la selva de Cusco, dejó a millones de usuarios sin suministro, afectando transporte, industria y hogares, y evocando los días difíciles de la pandemia con teletrabajo y cierre de colegios. El corte del gas paralizó taxis y vehículos a GNV, provocando largas colas y pérdidas económicas para miles de conductores. Se estima que 350 mil vehículos y 1,7 millones de personas se vieron afectadas directamente, aunque los efectos se extienden mucho más allá. El impacto se siente a lo largo de toda la cadena: el gas natural para electricidad e industrias se reemplaza temporalmente con diésel o GLP, incrementado los costos de producción y encareciendo la canasta básica. Mientras el Gobierno y TGP (empresa propietaria de los ductos) aseguran que trabajan para restablecer el suministro antes del 14 de marzo, el incidente ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del sistema energético: no existe un plan B ni un ducto paralelo que evite depender de una sola fuente de gas. Punto Final ha entrevistado tanto a los afectados en Lima y Cusco como a los responsables de esta crisis energética más grave de los últimos años.

¿A QUIÉNES ESCUCHA BALCÁZAR?

José María Balcázar lleva 18 días al frente del Gobierno, pero ha estado ausente en medio de la crisis energética. Su presencia pública se ha limitado a fotografías de sus reuniones en Palacio de Gobierno. Quizás por eso su aprobación ha caído: según la encuesta de Ipsos publicada hoy en Perú21, descendió 10 puntos porcentuales, de 24 a 14%. Punto Final ha revisado el registro de visitas a Palacio de Gobierno, que revela una curiosa amalgama de personajes: congresistas, políticos, líderes sindicales, autoridades municipales y regionales, mineros ilegales e incluso uno de los exabogados de Pedro Castillo. Algunos de ellos se contradicen al intentar explicar el motivo de su encuentro con el actual jefe de Estado. También ha indagado en quiénes conforman su primer anillo de asesores y a quiénes escucha realmente el presidente encargado de la República.

LA “SUERTE” DE OTRA EMPRESA CHINA EN CHILCA

El jueves 5, el pleno del Congreso evaluó el informe final de la Comisión Multipartidaria que investigó presuntas irregularidades en licitaciones y obras ejecutadas por empresas chinas durante los Gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Sin embargo, el debate se realizó en sesión reservada, luego de que no se alcanzara la mayoría de los votos necesaria para hacerlo público. En este contexto, Punto Final reveló que otra empresa china viene construyendo en el desierto de Chilca (Cañete) una gran planta siderúrgica. Se trata de la compañía Acero Lima Shenglong S.A.C., creada en el 2024, que estaría levantando esta infraestructura sin contar con licencia de construcción ni con el Estudio de Impacto Ambiental, requisito obligatorio para este tipo de proyectos. A pesar de que la obra ya muestra avances importantes, el OEFA no sancionó a la empresa tras realizar una inspección en diciembre del 2025. Paralelamente, Indecopi mantiene una investigación por posibles prácticas de dumping del acero chino.

HABLA LA NUEVA GENERACIÓN DE ELECTORES

Esta noche presentamos la última entrega de “Mi primer voto”, un espacio dedicado a escuchar la voz de los nuevos electores. Más que conocer sus intenciones de voto, buscamos entender sus expectativas, en qué confían, qué creen y cómo imaginan el país y su propio futuro. Para esta edición, Punto Final viajó a Cajamarca y encontraron una realidad distinta a la de otras regiones: muchos de estos nuevos votantes ya son padres, una condición que también influye en su manera de mirar el presente y pensar en el mañana.

VIDEO RECOMENDADO