Punto Final: reportajes y resumen del programa del 30 de marzo

Como es habitual en cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 30 de marzo del 2025.

PUNTO FINAL: PROGRAMA DE ESTE DOMINGO 30 DE MARZO

EMPRESARIOS ACECHADOS

San Juan de Lurigancho, un distrito que en los últimos años se ha consolidado como el epicentro del entretenimiento nocturno, enfrenta ahora una grave amenaza. Las discotecas y establecimientos relacionados con este rubro están siendo blanco de extorsionadores que operan mediante métodos siniestros: amenazas, atentados y terror psicológico. María Horna dará a conocer las tácticas empleadas por esta red delictiva para forzar a los empresarios a pagar un “impuesto de presentación” o “cuota de inscripción” de 50 mil soles, a cambio de poder seguir operando. Para ello, entrevistó a Daniel, un empresario con 20 años de experiencia en el sector, quien se negó a abonar dicho “impuesto” exigido por las mafias para “autorizar” la realización de conciertos y eventos en el distrito. Su negativa desató consecuencias devastadoras: llamadas intimidatorias, mensajes de advertencia y ataques con explosivos. No obstante, el miedo no solo lo afectó a él, sino también a su entorno: promotores, administradores, trabajadores e incluso a los propios artistas, quienes fueron presionados para que Daniel cediera al chantaje. El viernes 28, los músicos marcharon una vez más, esta vez hacia el Ministerio del Interior porque como vemos las extorsiones no se detienen.

EL SUERO DE LA MUERTE

Esta semana se reveló que un suero defectuoso de Medifarma causó la muerte de cuatro personas, incluida una bebé de un año, mientras que siete pacientes se encuentran en estado crítico y una veintena más resultaron afectados. En respuesta, el Ministerio de Salud cerró temporalmente la planta de Medifarma y presentó denuncias contra sus directivos. Asimismo, denunció a los responsables de la Clínica Sanna de San Borja por no haber alertado a tiempo sobre las reacciones adversas del suero defectuoso. Además, removió al director y a otros funcionarios de Digemid debido a fallas en la supervisión y en la emisión de la alerta. El suero, fabricado por Medifarma, contenía niveles de cloruro de sodio (sal) hasta seis veces superiores a la concentración adecuada, lo que provocó efectos neurológicos graves. Sin embargo, la alerta recién se emitió el lunes 24 de marzo, tras la muerte de la cuarta víctima en Cusco. Previamente, ya se habían registrado 3 muertes: una bebé en Lima y dos en Trujillo. Carlos Hidalgo nos cuenta más sobre esta trágica historia, que ya está siendo investigada por las fiscalías de Santa Anita (Lima), La Libertad y Cusco.

CADENA DE ERRORES

Jorge Dett entrevistó a los padres de la bebé de un año de nacida que murió tras recibir dosis del suero defectuoso de Medifarma en la clínica Sanna de San Borja. Miriam Zevallos y Gerson Iparraguirre hablaron sobre la tragedia que viven. Es importante que presten atención a lo que va Jorge Dett va a revelar en su reportaje. Cuenta lo que los responsables de la clínica les dijeron a los padres en una reunión privada. Confesaron que un total de 28 pacientes habían sufrido reacciones adversas a dicho suero y que la clínica recién notificó a la Digemid el 21 de marzo cuando la bebé y otro paciente (la enfermera) convulsionaron, y que Digemid emitió la alerta días después. Los padres de la bebé también señalaron que no recibieron una adecuada atención médica en la clínica Sanna, por lo que solicitaron que su hija fuera trasladada al hospital Almenara, donde, lamentablemente, falleció.

LAS MISTERIOSAS VISITAS DE NICANOR

Esta noche, presentamos un video exclusivo de Nicanor Boluarte Zegarra, obtenido por la Unidad de Investigación de Latina Noticias. En las imágenes, se observa al hermano de la presidenta ingresando a un edificio en San Isidro, donde una oficina en el piso 12 pertenece a un cliente del censurado ministro Juan José Santiváñez Antúnez. Rodrigo Cruz obtuvo el registro de visitas del edificio, confirmando que Nicanor Boluarte visitó esa oficina en siete ocasiones entre enero y febrero de este año. El propietario de la oficina es Percy Alberto Tenorio, un policía en retiro investigado por la fiscalía, debido a que, según un testigo protegido, el exministro Santiváñez guardó su laptop y su iPad en ese lugar.

DETALLES DE LAS CIRUGÍAS

La investigación fiscal contra la presidenta Dina Boluarte, por abandono de cargo o el caso relacionado con las cirugías, continúa recabando testimonios de los implicados. La Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo en exclusiva los testimonios de Boluarte y de su cirujano, Mario Cabani, quienes ofrecieron detalles sobre las intervenciones quirúrgicas a las que la mandataria fue sometida y el procedimiento seguido. Además, Carlos Hidalgo entrevistó a Julio César Mendoza, abogado de Patricia Muriano, exasistente de Boluarte. Mendoza, quien por primera vez habló ante un periodista y frente a una cámara, confirmó que su defendida declaró de manera virtual desde Estados Unidos ante la Fiscalía de la Nación, proporcionando detalles sobre los días en los que acompañó a su entonces amiga Dina durante su internamiento en la clínica Cabani.

ATU: ACUERDOS MILLONARIOS

Jorge Dett, una vez más, aborda el problema del servicio del Metropolitano. El sistema de transporte tan crucial para miles de peruanos necesita mejorar. A través de la historia de dos usuarias como María Fe y Valeri, se evidencia el impacto negativo en sus rutinas diarias y la mala calidad del servicio. A pesar de que un porcentaje de sus tarifas debería destinarse a mejoras en la infraestructura, ese dinero fue a un fondo que se usó para pagar a las empresas concesionarias tras un acuerdo firmado en la gestión de Susana Villarán. Luis Castañeda demandó el acuerdo, pero el Poder Judicial dijo que no tenía competencia y que debía irse a un arbitraje, pero las gestiones municipales posteriores no lo hicieron. La Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo documentos que dan cuenta que, en diciembre de 2024, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) autorizó el desembolso de más de 33 millones de soles a cinco concesionarias en lugar de invertirlos en infraestructura.