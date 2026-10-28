¿Qué financiará el crédito suplementario de más de S/ 8.200 millones aprobado por el Congreso?

El Pleno del Congreso aprobó un crédito suplementario de hasta S/ 8.228,4 millones para financiar medidas frente al fenómeno El Niño 2026-2027, fortalecer servicios públicos e impulsar la inversión en infraestructura. La propuesta recibió 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado obtuvo 37 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.

La iniciativa, sustentada en la Proposición de Ley 5-2026-2031-CR, fue respaldada por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. Su presidente, José Arista Arbildo, de Fuerza Popular, explicó que el monto equivale al 3,19 % del presupuesto público de 2026, estimado en S/ 257.561,6 millones.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS RECURSOS?

Según lo expuesto durante la sesión, S/ 702,9 millones se destinarán a prevenir los efectos del fenómeno El Niño; S/ 2.308,6 millones, a garantizar la continuidad de servicios esenciales; S/ 3.620,2 millones, a inversión pública y equipamiento; y S/ 1.596,7 millones, al cumplimiento de obligaciones ineludibles.

Arista justificó la urgencia de la medida ante la posibilidad de que el fenómeno climático sea más severo que el registrado en 1983, que, según indicó, ocasionó pérdidas equivalentes al 11 % del producto bruto interno (PBI).

DEBATE POR LA COMPRA DE AVIONES CAZA

La discusión parlamentaria se prolongó durante más de tres horas. Varios legisladores cuestionaron la asignación de S/ 1.000 millones para comprar aviones caza. Heber López Letona, de Obras, consideró que existen necesidades más urgentes, como hospitales, colegios, seguridad ciudadana y obras paralizadas. Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, también expresó preocupación y señaló que solo S/ 581 millones estarían destinados al fenómeno El Niño.

Desde Renovación Popular, Leo De Paz enfatizó que la prioridad debe ser garantizar el uso adecuado del dinero público. En tanto, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, defendió el crédito suplementario como una herramienta para impulsar la economía y atender la emergencia climática.

CONGRESO APRUEBA LA CUENTA GENERAL DEL 2025

El Parlamento también aprobó la Cuenta General de la República de 2025, que no recibía aprobación legislativa desde 2013. El documento registra una ejecución presupuestaria de S/ 328.363 millones, equivalente al 93,6 % del presupuesto modificado, y una inversión pública de S/ 61.941 millones. Además, reporta activos por S/ 1 billón 268.878 millones y pasivos de S/ 1 billón 271.114 millones al cierre del año.