¿Qué partidos adelantaron que no postularán a la Mesa Directiva del Congreso?

Tres partidos políticos aseguraron que no serán parte de la próxima Mesa Directiva. Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, Alianza para el Progreso, presidida por César Acuña, y Podemos Perú, anunciaron que no participarán en la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso. Ambas agrupaciones indicaron que sus bancadas no postularán ni a la presidencia ni a las vicepresidencias en la última legislatura del actual Congreso.

Renovación Popular señaló que su decisión busca demostrar "coherencia política". En un comunicado oficial, expresó que la medida responde a su "convicción de mantener una posición firme en nuestro rol de fiscalización, velando por el respeto de la Constitución y denunciando cualquier acto que atente contra la gobernabilidad, la estabilidad del país y el Estado de derecho". Por su parte, Alianza para el Progreso descartó asumir la presidencia de la Mesa Directiva. Primero lo adelantó el secretario general del partido, Luis Valdez, y recientemente lo ratificó el congresista Eduardo Salhuana. "APP ha cumplido un rol fundamental en brindar estabilidad. Tal vez sea momento de que otra bancada asuma este importante rol", declaró Salhuana. El parlamentario sugirió que la decisión estaría relacionada con las elecciones generales del próximo año. "Estamos en un contexto político, y no es un secreto que en abril del próximo año se llevará a cabo la elección del nuevo presidente y del próximo Congreso", precisó. Podemos Perú también anunció que no presentará su candidatura. La decisión fue comunicada por José Luna Gálvez, quien explicó que la medida responde a los graves acontecimientos que afectan al actual Gobierno y a la protección que, según indicó, recibe por parte de ciertos sectores del Congreso. Asimismo, este partido reafirmó que solo apoyará una lista que no tenga vínculos con el Gobierno de Dina Boluarte, que garantice la independencia del Congreso, que se pronuncie con firmeza frente a los "actos de corrupción" que involucran al entorno presidencial, y que no participe en el reparto de cargos públicos ni en el "blindaje" a la mandataria. "Reafirmamos que respaldaremos únicamente una fórmula de Mesa Directiva que no esté alineada al Gobierno, que respete la independencia del Congreso, que deslinde claramente su posición frente a los actos de corrupción que comprometen al entorno de la presidenta Dina Boluarte y que no negocie cargos públicos ni se preste al blindaje de la mandataria", se lee en el comunicado. CONGRESO ELEGIRÁ NUEVA MESA DIRECTIVA La etapa de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso está por concluir. Este 26 de julio, los parlamentarios se reunirán para elegir a la nueva Mesa Directiva, un cargo clave para la política nacional. La Mesa Directiva no solo dirige las sesiones plenarias, sino que también define las prioridades legislativas del periodo parlamentario; por ello, varias bancadas ya han propuesto posibles candidatos. CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO Hasta el momento, dos congresistas de distintas bancadas han surgido como posibles aspirantes a la presidencia del Congreso. El primero es Héctor Valer, de Somos Perú. Valer fue presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo y ha presentado 52 proyectos de ley. Aunque su postulación no era esperada, su nombre ha ganado visibilidad en los últimos días. Otro posible candidato es Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Exministro de Comercio Exterior y Turismo también bajo el gobierno de Castillo, Sánchez ha impulsado 41 proyectos de ley y cuenta con una amplia trayectoria legislativa.