¿Qué son las actas observadas e impugnadas y cómo impactan en los resultados electorales?

El conteo de los votos al 100% de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 aún podría culminar en dos semanas, esto debido a la gran cantidad de actas observadas o impugnadas. Un total de 5 mil 343 actas electorales de las elección presidencial fueron observadas por errores materiales y enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), las que finalmente decidirán si se incorporan o no al conteo de la ONPE.

En Piura habrían más de 400 actas observadas, en La Libertad 380, Loreto 330 y en Áncash y Cajamarca más de 230.

“Se habla de más de medio millón de votos, pero lo cierto es que es una cantidad tan significativa que podría hacer la diferencia sin importar qué candidato quede en el orden de segundo y tercer lugar”, explicó el experto en temas electorales Enzo Elguera.

Hay que tener en cuenta que un acta se observa cuando se detecta un error o una inconsistencia. Por ello, no puede ser contabilizada e integrada al cómputo general. Las razones para ser observada pueden ser diversas: por la falta de firmas de miembros de mesa, números o letras inteligibles, información completa o errores en la suma de los votos.

LAS ACTAS IMPUGNADAS

Mientras que, un acta impugnada es un documento electoral cuya nulidad ha sido solicitada por un personero de partido político ante un Jurado Electoral Especial (JEE), generalmente por presuntas irregularidades en la mesa de sufragio. De acuerdo al reglamento, este proceso podría tardar cerca de dos semanas.

Se debe tener en cuenta que la impugnación, a diferencia de lo que ocurre con las actas observadas, requiere el pago de una tasa electoral. Si el personero de una organización política no cumple con el pago, el trámite no continúa. El error del pago no es subsanable en esta fase.

Finalmente, la resolución de las actas observadas e impugnadas cobran especial relevancia en un contexto donde existe un estrecho margen entre el segundo (Roberto Sánchez/Juntos por el Perú) y el tercer puesto (Rafael López Aliaga/Renovación Popular) para ver quién pasa a segunda vuelta junto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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