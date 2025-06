Rafael Belaúnde propone individualizar el canon minero para beneficiar a los más pobres

Rafael Belaúnde, precandidato a la presidencia del Perú, propuso individualizar el uso del canon minero con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen directamente a la población de las zonas de influencia minera.

Según Belaúnde, actualmente la mitad del canon minero no se gasta, y la parte que sí se ejecuta suele utilizarse en obras innecesarias o ejecutadas con altos niveles de corrupción.

“El canon minero no ha funcionado. Es una distribución en base a criterios políticos. Se va una parte a la región y a las provincias. Allí se gasta mal, con mucha corrupción y muy ineficientemente. Entonces, al final, la mitad no se gasta y la otra mitad se ha gastado mal, en obras que no necesariamente son las que la gente necesita”, afirmó.

Por ello, Rafael Belaúnde propone la implementación de un “cheque minero” o mecanismos similares que permitan distribuir directamente los recursos a los ciudadanos.

“El sistema debe cambiar a un modelo de trípode: una parte de la riqueza minera debe ir a la empresa, otra al Estado y otra directamente a la población local”, señaló.

El abogado también sugirió vincular programas sociales como Juntos y Pensión 65 al canon minero, asegurando que estas transferencias beneficiarían de manera más eficaz a las comunidades.

Además, advirtió que si no se destraban las ampliaciones y nuevos proyectos mineros, la producción de cobre en el Perú podría reducirse a la mitad en los próximos 15 años. “Seremos un país más pobre si no actuamos. El cobre es el mineral del futuro y el Perú tiene un enorme potencial que no puede desaprovecharse”, enfatizó.

Entrevistado en el podcast ‘El Espejo’ de Latina Noticias, Rafael Belaúnde remarcó que la clave está en generar un vínculo real entre la minería y el bienestar de la población.

“No puede ser que en el corredor minero por donde bajan miles de volquetadas con concentrado de cobre existan pobladores que tienen que meter el rebaño a casa para no congelarse de noche. No puede convivir la pobreza más abyecta con las mayores riquezas del Perú”, concluyó.

