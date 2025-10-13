Rafael López Aliaga oficializará su renuncia a la alcaldía de Lima HOY, lunes 13 de octubre

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que presentará este lunes su renuncia formal ante el Concejo Metropolitano de Lima, con el fin de postular a la presidencia de la República en las Elecciones Generales de 2026. El burgomaestre, líder de Renovación Popular, confirmó que su decisión responde a una vocación de servicio y al convencimiento de que el país necesita un liderazgo proveniente del sector privado.

Según detalló, su dimisión se realizará este lunes 13 de octubre a las 3:30 de la tarde, durante una sesión en la que además presentará un informe final de su gestión.

López Aliaga sostuvo que la falta de figuras dispuestas a asumir un reto político de gran magnitud fue determinante en su decisión. “Hay ausencia de gente que podría hacerlo mejor que yo, porque muy poca gente del sector privado deja su vida, su zona de confort, para dedicarse a la política, que es mi caso”, declaró.

El alcalde justificó su decisión apelando a un sentido de deber con el país. “El Perú necesita liderazgo del sector privado, porque en el Estado hay mucha gente que vive de la política, no para la política”, manifestó. Además, adelantó que su presentación ante el Concejo incluirá un balance de obras y proyectos ejecutados durante su administración en la Municipalidad de Lima.

CRONOGRAMA DEL JNE

De acuerdo con el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las autoridades que buscan postular a un cargo en los comicios generales de 2026 deben presentar su renuncia irrevocable hasta el lunes 13 de octubre de 2025. Este requisito, establecido en la normativa vigente, garantiza que las autoridades en funciones no utilicen recursos públicos en beneficio de una campaña electoral.

La salida de López Aliaga del cargo abrirá una etapa de transición en la gestión municipal. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, el teniente alcalde Renzo Reggiardo deberá asumir temporalmente la conducción de la comuna limeña, hasta que el Concejo Metropolitano declare la vacancia y designe a un nuevo titular que complete el periodo 2023–2026.

