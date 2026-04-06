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Reniec: el 7 de abril cerrará el padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Política
Lidia Castro
Lidia Castro
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso el 7 de abril de 2026 como el cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales, que se realizarán el 4 de octubre. Esta medida se oficializó a través de la Resolución Jefatural N.° 000042-2026/JNAC/RENIEC, que establece que el padrón será elaborado sobre la base del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

La disposición responde a la normativa vigente que establece que el cierre del padrón electoral debe realizarse 180 días calendario antes de la fecha de comicios.

La resolución también encarga la elaboración del padrón a las áreas determinadas del Reniec, así como comunicar la medida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿QUÉ ES EL PADRÓN ELECTORAL?

El Padrón Electoral es la relación oficial de ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en un proceso electoral. Se elabora a partir del registro de identidad que administra el Reniec e incluye datos como nombres, número de documento y dirección domiciliaria.

Esta información permite asignar a cada ciudadano un local de votación y una mesa específica. Con el padrón electoral, la ONPE puede organizar toda la logística de la jornada electoral.

Elecciones Regionales y Municipales 2026 - "El Padrón lo Hacemos Todos"

¿CUÁNDO SON LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES?

Las Elecciones Regionales y Municipales serán el 4 de octubre, donde se elegirán a Gobernadores y Vicegobernadores Regionales, Consejeros de los Gobiernos Regionales y a Alcaldes y Regidores de las Municipalidades Provinciales y Distritales, de acuerdo al Decreto Supremo N° 001-2026-PCM.

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