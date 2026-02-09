Renovación Popular deslinda de María Jáuregui tras exponer a menores madres víctimas de violencia

La congresista María Jáuregui Aguayo nuevamente en el ojo de la tormenta. Debido a sus declaraciones, donde afirma que supuestamente induce a menores de edad violentadas sexualmente a ser madres en su albergue “Casa del Padre”, el partido por el cual es congresista y ahora postulante para el senado, Renovación Popular, ha tomado distancias de sus declaraciones y fotografías donde se muestra al lado de las niñas agraviadas.

El partido de derecha indicó que sus valores “defiende(n) la vida, la familia y la dignidad”, pero que lo expuesto por una “congregación” no es compartido “ni avalado” por la organización. “Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido”, se lee en el comunicado.

“Yo hace 10 años atrás, abrí una casa de refugio para niñas violadas, niñas embarazadas de 10, 11, 12 y 13 años. Entonces el Minsiterio de la Mujer y el Juzgado de Familia nos las envían, y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad, emocional, física de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz, se arrepienten, porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. Es decir, el bebé es el único que tiene condena de muerte y el resto no”, dijo en un programa la congresista María Aguayo, quien busca la reelección para este 2026.

Por otro lado, Renovación popular especifica que bajo ninguna circunstancia, el sufrimiento de menores de edad debe ser usado para fines políticos o de exposición pública. “Lamentamos profundamente el daño ocasionado y expresamos las disculpas correspondientes por una situación que no fue promovida ni autorizada por nuestro partido”, señaló Renovación Popular.

En ese contexto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), señaló que ha enviado inmediatamente a realizar una supervisión y verificación inmediata al albergue “Hogar Refugio La Casa del Padre”, fundado por María Aguayo y su esposo.