Renovación Popular presentó moción de interpelación contra el ministro de Transportes

Con las firmas de congresistas de otras agrupaciones políticas, la bancada de Renovación Popular presentó una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, para que responda sobre su conducta que califican de “obstruccionista” frente al tren eléctrico Lima – Chosica.

La moción de orden del día fue presentada ante mesa de partes del Parlamento este viernes 12 de setiembre con firmas de los miembros de Renovación Popular. También obtuvo el respaldo de algunos legisladores no agrupados, así como de Honor y Democracia, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular.

La solicitud busca que Sandoval concurra al Pleno para que responda el pliego interpelatorio sobre su idoneidad profesional y capacidad técnica al frente de la institución para conducir de manera eficiente la provisión de servicios públicos vinculados a la infraestructura de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.

La moción, sustentada en los artículos 131 de la Constitución y 83 del Reglamento del Congreso, cuestiona el rol como ente rector del servicio público de transporte y su deber de coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado.

Según el documento, existe preocupación por la inacción del MTC en proyectos clave, como la Vía de Evitamiento de Chancay, que aún no cuenta con un trazo definido ni decisión final, a pesar de haber sido analizado conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El informe técnico señala que la definición del proyecto sigue en manos del viceministerio, sin avances concretos.

Además, se denuncia una falta de medidas frente al estancamiento del desarrollo económico, deficiencias en seguridad vial, altos costos logísticos y limitaciones en la transitabilidad, lo que ha generado serias consecuencias para la ciudadanía.

“La falta de acciones concretas y oportunas, así como la inexistencia de decisiones de gestión por parte del actual titular del MTC, viene generando consecuencias gravísimas a la ciudadanía, en este caso falta de seguridad vial, estancamiento en el desarrollo económico del turismo, limitaciones a la transitabilidad y seguridad, así como del incremento de los costos logísticos, lo que amerita su asistencia al Pleno del Congreso para responder sobre este asunto de gran interés público”, precisa el documento.

La moción fue firmada digitalmente por congresistas de diversas bancadas, y se espera que el ministro acuda al Parlamento en los próximos días para responder el pliego interpelatorio correspondiente.

