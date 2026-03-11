Reparación de ductos de Camisea alcanza un 64% de avance en medio de crisis por combustible

El Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) informó que los trabajos de reparación de los ductos del proyecto de gas de Camisea registran un 64% de avance, en medio de la emergencia que afecta el suministro de combustibles en Lima. Según la entidad, las labores están a cargo de personal especializado de Transportadora de Gas del Perú (TGP) y se realizan bajo supervisión permanente de las autoridades.

A través Ver esta publicación en Instagram , el Minem señaló que las tareas se ejecutan de forma ininterrumpida. “Cuadrillas especializadas trabajan en la zona sin pausa”, indicó el ministerio, al precisar que se mantiene un monitoreo constante del progreso de las reparaciones para restablecer el funcionamiento del sistema de transporte de gas en el menor tiempo posible.

Mientras continúan los trabajos técnicos, en distintos grifos de Lima se registran largas filas de conductores que buscan abastecerse de combustible. La situación se debe principalmente a la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), aunque también se ha reportado un aumento en la demanda de gasolinas, diésel y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

MINISTRO PIDE CALMA

Ante este escenario, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y aseguró que el país cuenta con suficientes reservas de combustible.

Según explicó, las existencias actuales de gasolinas, diésel y GLP están garantizadas hasta la próxima semana y existen mecanismos de reabastecimiento que permitirán mantener la distribución.

El titular del sector reiteró que se espera una normalización progresiva del suministro energético hacia el fin de semana, una vez culminadas las reparaciones más críticas en el sistema de transporte de gas.

Durante una conferencia de prensa, el ministro también exhortó a la población a evitar el acaparamiento de balones de gas doméstico, ya que la sobredemanda podría afectar temporalmente la distribución.

“Hago un llamado para que no se sobre estoqueen con balones de gas. Este domingo se debe normalizar el abastecimiento y Pluspetrol debe retomar la producción de GLP”, afirmó.

VIDEO RECOMENDADO