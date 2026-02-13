Respuesta a Carlos Tubino sobre declaración por embarazos en menores: “Salió completa, nadie la ha editado”

El candidato al Senado por Fuerza Popular, Carlos Tubino, desató críticas por minimizar los embarazos en menores de edad al señalar que “no siempre son violaciones” y que podrían deberse a “noches de placer”. Ahora, el excongresista asegura que lo tergiversaron.

Mediante un comunicado, dice que su declaración fue sacada de contexto. “La entrevista tocó el tema del aborto y respondí que estoy de acuerdo con el Aborto Terapéutico cuando está en peligro la vida de la madre, no estoy de acuerdo con el Aborto por Violación. Ante la insistencia de la periodista indiqué que hay casos en que no siempre son violaciones. Después de una noche de placer se hace la denuncia, me refería a las relaciones sexuales entre adolescentes”.

Sin embargo, el video con su declaración, en el podcast ‘Debate Extremo’ de Latina Noticias, es claro cuando menciona (en el contexto de los casos en que niñas y adolescentes quedan embarazadas producto de una violación): “no siempre son violaciones, a veces son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación“.

Nuestro conductor Pedro Tenorio sentenció sobre este tema: “Lo que se estaba discutiendo es el embarazo en niñas y en adolescentes menores de 14 años y allí, señor Tubino, no hay aceptación que valga. Para la ley se trata de violaciones. La ley es clara: niñas no brindan aceptación ni consentimiento en relaciones sexuales y se consideran violaciones. Nos reafirmamos: la declaración de Tubino salió completa, nadie la ha editado“.

VIDEO RECOMENDADO