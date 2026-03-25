Resumen del debate presidencial hoy: ¿qué dijeron los 11 candidatos?

La segunda jornada del debate presidencial se realizó este martes 24 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, con la participación de 11 candidatos, tras la ausencia de Vladimir Cerrón. Durante más de dos horas y media, los postulantes confrontaron propuestas en torno a seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, en un encuentro dividido en bloques temáticos e intervenciones grupales.

Primer bloque

Tema: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

En el bloque 1, centrado en seguridad ciudadana, las posturas de los candidatos fueron variadas, aunque con coincidencias en endurecer las medidas contra la criminalidad. Ricardo Belmont (Cívico Obras) apeló a la experiencia para enfrentar mafias y cuestionó la falta de ejecución de propuestas en el país. Charlie Carrasco (Demócrata Unido) planteó una reforma integral con duplicación de sueldos policiales y sanciones más severas, mientras Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) propuso “revolucionar el Estado” e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Francisco Diez Canseco (Perú Acción) insistió en crear un Consejo Nacional de la Moral Pública para depurar instituciones, y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) planteó derogar leyes “pro crimen”, aplicar muerte civil a corruptos y reforzar el control migratorio.

En ese mismo bloque, Armando Massé (Federal) apostó por mayor presencia policial y articulación con rondas campesinas, mientras George Forsyth (Somos Perú) propuso tomar el control de cárceles, fortalecer la Policía con tecnología y aplicar planes de prevención. Carlos Espá (SíCreo) planteó “mano dura” con penales de máxima seguridad para aislar cabecillas, y Carlos Jaico (Perú Moderno) propuso reorganizar la Policía y fortalecer la inteligencia. Por su parte, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cuestionó el sistema de justicia al considerar que está capturado por mafias, y Walter Chirinos (Prin) señaló al centralismo como parte del problema, proponiendo mayor autonomía regional y fortalecimiento de la inteligencia policial.

SEGUNDO BLOQUE

Pregunta ciudadana

En el bloque 2, centrado en la interacción entre candidatos y el combate a economías ilegales como la minería ilegal, las propuestas se enfocaron en reforzar la lucha contra el crimen organizado y mejorar la coordinación del sistema de justicia. Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) planteó una estrategia más dura con inteligencia financiera, cadena perpetua para mineros ilegales y un comando unificado entre Policía y Fuerzas Armadas para recuperar territorios.

En esta misma línea, Armando Massé (Federal) propuso fortalecer la coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial, mientras que también se planteó el uso de recompensas económicas para incentivar denuncias ciudadanas. George Forsyth (Somos Perú) enfatizó la necesidad de cortar el financiamiento de las organizaciones criminales mediante inteligencia financiera, mientras Carlos Espá (SíCreo) planteó formalizar a pequeños mineros, pero aplicar mano dura contra los cabecillas.

Por su parte, Carlos Jaico (Perú Moderno) apostó por reforzar la inteligencia policial y aumentar el número de agentes especializados, mientras otros candidatos coincidieron en la importancia de implementar tecnología, como cámaras de videovigilancia y sistemas de monitoreo en barrios.

TERCER BLOQUE

Tema: Integridad pública y lucha contra la corrupción.

En el bloque 3, correspondiente a la pregunta ciudadana, los candidatos abordaron temas diversos fuera del eje principal. Ricardo Belmont (Cívico Obras) propuso mejorar la educación con mejores sueldos docentes, mientras Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) planteó reducir el Estado y otorgar apoyo económico a sectores vulnerables a cambio de servicio comunitario. Francisco Diez Canseco (Perú Acción) propuso reducir el número de ministerios, y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) planteó un control migratorio más firme con enfoque en derechos humanos.

En este bloque, George Forsyth (Somos Perú) propuso aumentar el vale FISE para abaratar el gas doméstico, mientras Carlos Jaico (Perú Moderno) planteó la creación de un banco del emprendedor con créditos accesibles. Carlos Espá (SíCreo) apostó por el uso de tecnología como blockchain para mejorar la transparencia del Estado, y Armando Massé (Federal) destacó la necesidad de promover la participación juvenil en política. Finalmente, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) propuso una nueva Constitución con enfoque plurinacional, mientras Walter Chirinos (Prin) planteó sanciones más severas frente a delitos graves.

CUARTO BLOQUE

Finalmente, en el cuarto bloque, centrado en corrupción y mensajes finales, hubo coincidencias en la necesidad de reformas profundas. Los candidatos plantearon desde digitalizar el Estado, levantar el secreto bancario y fortalecer la transparencia, hasta aplicar sanciones más severas como muerte civil, trabajos forzados o inhabilitación permanente para funcionarios corruptos.

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