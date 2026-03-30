Resumen del debate presidencial hoy: ¿qué dijeron los 12 candidatos?

Con la participación de 12 candidatos presidenciales, se desarrolló la primera jornada del segundo ciclo del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, centrado en educación, innovación, empleo y desarrollo. A lo largo de los bloques, los aspirantes presentaron propuestas que marcaron claras diferencias en sus enfoques.

Primer bloque

Tema: Educación, innovación y tecnología

En el primer bloque, enfocado en educación, innovación y tecnología, Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) planteó ampliar Beca 18 hasta 50 mil vacantes anuales, duplicar cupos universitarios y homologar a docentes, además de impulsar becas en el extranjero. Walter Chirinos (Partido Político PRIN) apostó por descentralizar la educación superior, mejorar sueldos docentes y destinar el 1% del PBI para cerrar la brecha digital. Por su parte, Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) propuso elevar el presupuesto educativo al 8% del PBI, garantizar internet gratuito universal y fortalecer la enseñanza del inglés y civismo desde etapas tempranas.

En esa misma línea, Carlos Espá (Partido SíCreo) planteó bonos para padres que opten por educación privada y eliminar la Sunedu, mientras Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) priorizó la capacitación docente, reconstrucción de colegios y acceso a internet mediante un satélite estatal. Carlos Álvarez (País Para Todos) destacó la conectividad en zonas rurales, educación cívica obligatoria, y apoyo tecnológico con respaldo internacional, además de incluir salud mental en escuelas. Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) fue más general al señalar una educación accesible para todos, mientras Carlos Jaico (Perú Moderno) propuso vincular la secundaria con formación técnica y empleo, además de elevar el rol del Concytec. Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) planteó bonos para innovación, ingreso libre a universidades y apoyo económico a desempleados.

En el cierre de este bloque, George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú) propuso reparar miles de colegios, entregar computadoras masivamente y ampliar Beca 18, mientras Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) centró su discurso en acceso tecnológico y seguridad para estudiantes. Finalmente, Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) planteó una reforma educativa integral con enfoque en tecnología, inteligencia artificial, mejores sueldos docentes y reducción de la deserción escolar, además de una fuerte inversión para cerrar brechas.

SEGUNDO BLOQUE

Pregunta ciudadana

El segundo bloque, con preguntas ciudadanas, mostró propuestas más diversas. Algunos candidatos como Forsyth apostaron por atraer inversión extranjera respetando la soberanía, mientras Carlos Álvarez priorizó la salud pública y la lucha contra la anemia. Otros, como Lescano, enfocaron sus respuestas en derechos sociales, mientras Chirinos propuso eliminar la bicameralidad para redirigir recursos. En general, se evidenció una mezcla de propuestas económicas, sociales y de gestión estatal.

TERCER BLOQUE

Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento

En el tercer bloque, centrado en empleo, desarrollo y emprendimiento, Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) propuso megaproyectos de infraestructura, créditos para distintos sectores productivos y la eliminación del régimen CAS, con la meta de generar millones de empleos. Carlos Espá (Partido SíCreo) planteó crear cinco millones de empleos formales, eliminar impuestos considerados “antitécnicos” y devolver el IGV a consumidores. Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) enfatizó la prioridad laboral para peruanos.

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), por su parte, planteó incentivos tributarios para emprendedores, alianzas con el sector privado y eliminación del IGV para dispositivos tecnológicos. Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) propuso reactivar obras paralizadas, formalizar microempresarios y crear mercados para ambulantes, además de reconocer económicamente a madres de familia. Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) apostó por renegociar concesiones, impulsar la industrialización y otorgar millonarios créditos a emprendedores.

En otro grupo, Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) planteó subsidios económicos, condonación de deudas y acceso libre a la educación superior. Carlos Álvarez (País Para Todos) priorizó la meritocracia en el empleo público, mientras Walter Chirinos (Partido Político PRIN) propuso exoneraciones tributarias para pequeñas empresas y respeto a la autonomía del Banco Central. Carlos Jaico anunció la creación de un banco del emprendedor y amnistía de multas.

Finalmente, Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) planteó reducir la informalidad, generar empleo juvenil y cerrar brechas de género, mientras Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) propuso destrabar obras paralizadas, crear empleo para mujeres y eliminar la Sunat, además de impulsar capital semilla para emprendimientos.

CUARTO BLOQUE

En el cuarto bloque, los mensajes finales estuvieron marcados por llamados a la reactivación económica, la lucha contra la desigualdad y el compromiso con reformas estructurales. Los candidatos coincidieron en la necesidad de generar empleo, mejorar la educación y fortalecer el Estado, aunque con enfoques distintos sobre cómo lograrlo.

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