Congreso archiva informe que proponía inhabilitar a Salvador del Solar por 5 años

El Pleno del Congreso de la República decidió archivar el informe final que proponía acusar constitucionalmente e inhabilitar por cinco años al exjefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar. La decisión se tomó tras aprobarse una cuestión de orden que declaró la caducidad de las denuncias constitucionales vinculadas a la disolución del Parlamento en 2019.

Con más de 55 votos a favor, se dio por concluido el proceso relacionado a las denuncias constitucionales N.º 384, 400 y 466, específicamente en el extremo que involucraba a Del Solar.

DEL SOLAR SE DEFENDIÓ ANTE EL PLENO: “NO EXISTE NINGÚN ARGUMENTO SÓLIDO QUE JUSTIFIQUE MI INHABILITACIÓN”

Antes de la votación, Salvador del Solar se presentó ante el Pleno del Congreso y calificó como una “falsedad evidente” los argumentos en su contra. “No solamente no es cierta, sino que es imposible de creer. Se trata de una acusación sobre la que no se ha presentado una sola evidencia”, señaló. Además, cuestionó que la Comisión de Acusaciones Constitucionales no recogiera pruebas clave durante la investigación.

El informe archivado proponía también sancionar al expresidente Martín Vizcarra con una inhabilitación de 10 años por el cierre del Congreso, argumentando que la cuestión de confianza usada para frenar la elección de magistrados no correspondía legalmente. Asimismo, planteaba la inhabilitación por cinco años para Vicente Zeballos por refrendar el decreto que formalizó la disolución del Legislativo.

Con esta decisión, el Congreso cierra un capítulo clave en el debate sobre la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo en 2019, cuando se disolvió el Parlamento durante el gobierno de Martín Vizcarra.

