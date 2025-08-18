Canciller responde ante el Congreso por Santa Rosa: “No existe ninguna disputa limítrofe con Colombia”

El canciller Elmer Schialer acudió esta mañana al Congreso para responder a la citación de la Comisión de Relaciones Exteriores. La sesión tuvo como eje la situación en Santa Rosa, distrito de Loreto, en particular en la isla Chinería, donde se han reportado incidentes con Colombia.

Elmer Schialer afirmó que “no existe ninguna disputa limítrofe con Colombia” y que el Perú actúa en estricto respeto a los tratados vigentes. Además rechazó cualquier insinuación de conflicto y resaltó que la posición peruana cuenta con el respaldo del derecho internacional y de acuerdos históricos, como el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

“Quiero descatar la unidad nacional demostrada ante la situación reciente en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, cuya peruanidad no está en duda. Agradezco el respaldo mostrado por el Congreso de la República a las acciones del Perú en defensa de nuestra soberanía y jurisdicción, siempre en estricto apego a los tratados vigentes”, aseveró.

El canciller subrayó que el país mantiene un enfoque basado en la legalidad y en el cumplimiento de compromisos internacionales, descartando interpretaciones que puedan sugerir enfrentamientos o tensiones en la frontera.

Finalmente, informó que se han tomado medidas diplomáticas ante la Cancillería colombiana y que Perú mantiene una postura firme pero abierta al diálogo, con el objetivo de evitar malentendidos y preservar la estabilidad en la región fronteriza.

VIDEO RECOMENDADO