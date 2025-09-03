¿Se aprobará otro retiro de AFP? Esto fue lo que advirtió el ministro de Economía

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, se pronunció ante la Comisión de Economía del Congreso y se mostró en contra de aprobar un nuevo retiro de los fondos de las AFP.

Durante su exposición, explicó que el Gobierno publicará en los próximos días el reglamento de la reforma del sistema de pensiones, en el que se establecerá que los afiliados que cuenten con un fondo podrán acceder a una pensión mínima de S/600 mensuales.

“Con cinco mil soles no hay forma de conseguir una pensión de S/600, de ninguna manera. Por eso creemos que no se debe aprobar otro retiro adicional”, señaló el titular del MEF.

Además, advirtió que de concretarse un nuevo retiro, muchos afiliados perderían la posibilidad de acceder a la pensión mínima.

