Segunda vuelta en regiones será el 6 de diciembre, según el Jurado Nacional de Elecciones

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó que la Segunda Elección Regional (SER 2026) se realice el domingo 6 de diciembre en las circunscripciones donde ninguna de las fórmulas participantes alcance al menos el 30% de los votos válidos. La decisión fue formalizada mediante un acuerdo adoptado el 7 de octubre de 2026.

La medida establece la fecha para una nueva jornada electoral en aquellas jurisdicciones donde los resultados de la primera elección no cumplan con el porcentaje mínimo previsto para las fórmulas participantes. El proceso se desarrollará conforme al marco normativo vigente y estará sujeto a la convocatoria correspondiente de la Presidencia de la República.

A LA ESPERA DE LA CONVOCATORIA

De acuerdo con el documento oficial, el Pleno del JNE modificó el numeral 4 de un acuerdo anterior, emitido el 30 de septiembre de 2026, específicamente en el extremo referido a la fecha de realización de la Segunda Elección Regional.

El organismo electoral precisó que la nueva fecha será el 6 de diciembre de 2026 para las circunscripciones en las que ninguna de las fórmulas participantes obtenga no menos del 30% de los votos válidos. De esta manera, el acuerdo establece el día en que se llevará a cabo esta segunda votación en las jurisdicciones que cumplan con dicha condición.

Asimismo, el documento señala que el JNE solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Este paso forma parte de las acciones previstas para concretar la realización del proceso electoral.

La decisión fue adoptada por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en ejercicio de sus atribuciones y quedó consignada en el acuerdo fechado el 7 de octubre de 2026. El texto oficial dispone tanto la modificación de la fecha establecida previamente como la fijación del 6 de diciembre para la Segunda Elección Regional.

Con esta disposición, el organismo electoral determina el calendario para la SER 2026 en las circunscripciones donde ninguna fórmula alcance el umbral mínimo de votos válidos establecido. La convocatoria presidencial será solicitada en su oportunidad, conforme al marco normativo vigente.

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