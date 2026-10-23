Senado oficializa elección de tres miembros del directorio del BCR

El Congreso de la República oficializó la elección de Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León como nuevos miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026–2031. La designación se estableció mediante la Resolución Legislativa del Senado Nº 002-2026-2027-S, fechada el 21 de octubre de 2026 y publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

El acuerdo se adoptó en el marco de las atribuciones del artículo 86 y el numeral 5 del artículo 102-A de la Constitución Política, el artículo 201 del Reglamento del Senado y el artículo 9 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del BCRP. La resolución lleva las firmas del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, y del primer vicepresidente, Alejandro Muñante Barrios.

En una sesión breve, el pleno del Senado aprobó las candidaturas de Molina con 40 votos a favor, Stok con 33 votos y Marthans con 36 votos. Molina y Stok fueron propuestos por la bancada de Fuerza Popular, mientras que Marthans fue presentado por Renovación Popular. En la misma jornada, José Antonio Fernández Baca Llamosas y Santiago Francisco Roca Tavella no alcanzaron la mayoría requerida, obteniendo solo 22 y 24 votos a favor, respectivamente.

EL PERFIL DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL BCR

Los tres economistas elegidos se suman a Julio Velarde, quien se desempeña como presidente del BCRP, y a los tres directores designados previamente por el Poder Ejecutivo: Luis Miguel Palomino Bonilla, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki e Inés Marylin Choy Chong. De esta manera, se completa la conformación del alto mando de la entidad monetaria para los próximos cinco años.

Respecto a sus trayectorias, Oswaldo Molina Campodónico es doctor en Economía y magíster en Economía para el Desarrollo por la Universidad de Oxford, y economista por la Universidad del Pacífico, donde es docente e investigador. En el sector público, fue director general de Gestión de Usuarios del Midis y asesor del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social.

Por su parte, José Ricardo Stok Capella es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ejerce como profesor principal en el PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, donde ha ocupado diversos cargos directivos.

Finalmente, Juan José Marthans León es economista por la Universidad de Lima, donde obtuvo una maestría en Banca y Finanzas con máxima calificación. Cuenta además con estudios de posgrado en Política Financiera en la Universidad de Colorado y en Gobierno Corporativo en la Universidad de Chicago.

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