Senado otorgó facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori ¿Quiénes votaron en abstención?

El Pleno del Senado aprobó el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori, con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. La propuesta recibió el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y algunos integrantes de Obras, mientras que Ahora Nación y Juntos por el Perú votaron en contra.

La votación también evidenció diferencias al interior del Partido del Buen Gobierno, cuyos cinco integrantes optaron por abstenerse, una posición que generó sorpresa entre otros miembros de la oposición.

Los cinco senadores del Partido del Buen Gobierno que se abstuvieron fueron Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute. La decisión conjunta de estos legisladores llamó la atención debido a que los otros dos integrantes de la bancada votaron a favor de otorgar 27 facultades al gobierno.

Flavio Figallo, vocero del Partido del Buen Gobierno, señaló que lo ocurrido será abordado internamente por la agrupación política. Asimismo, anunció que se informará a la prensa sobre las medidas que se adopten tras evaluar la actuación de sus integrantes durante la votación.

La postura de esta bancada se sumó a las posiciones diferenciadas registradas durante la sesión del Senado. Mientras Fuerza Popular y Renovación Popular respaldaron el pedido del Ejecutivo, junto con algunos representantes de Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú expresaron su rechazo a través de sus votos en contra.

Por su parte, Obras tuvo participación en la lista de votos a favor con tres de sus senadores. Solo uno de ellos mostró su voto en abstención.

27 FACULTADES APROBADAS

Uno de los aspectos relevantes de la decisión fue el número de facultades incluidas en el documento sometido a consideración del Senado. La propuesta aprobada contemplaba 27 facultades legislativas para el Gobierno, una cifra distinta de las 20 previstas en otro documento mencionado durante el proceso.

Los integrantes de Obras en la Comisión de Constitución permitieron que el documento con 27 facultades llegara al Senado. Esta diferencia entre ambos textos forma parte de los elementos que marcaron el desarrollo de la votación.

Con la aprobación del pedido, el Senado dio luz verde a la solicitud de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. En tanto, el Partido del Buen Gobierno anunció que evaluará internamente las abstenciones de sus cinco senadores y comunicará posteriormente las medidas que decida adoptar.

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