Senador Alejandro Muñante propone servicio militar obligatorio en zonas de emergencia por El Niño

El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, propone establecer el servicio militar obligatorio, de carácter excepcional, en las zonas del país declaradas en estado de emergencia por el Fenómeno El Niño. Para ello, ha presentado un oficio a la bancada de su partido en la Cámara de Diputados para que puedan acoger esta iniciativa y presentarla como proyecto de ley.

“Existe voluntad de actuar frente al fenómeno del Niño. El desafío es que esa voluntad no solo cuente con presupuesto, sino también con el personal necesario para convertirse en una respuesta efectiva. Y nuestras Fuerzas Armadas necesitan precisamente efectivos suficientes para poder responder frente a ese desafío climático. Esa realidad no puede quedarse en un simple diagnóstico”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Muñante explicó que, de aprobarse esta propuesta, se activaría el servicio militar obligatorio cuando en un periodo de un año las convocatorias al servicio militar no hayan logrado cubrir los efectivos necesarios. De esta manera, el Comando Conjunto deberá acreditar técnicamente esta falta de personal.

“La medida deberá estar debidamente justificada y establecer la zona geográfica, el número máximo de vacantes y el plazo mediante decreto supremo. Además se protegerá el derecho laboral y la continuidad de estudios según corresponda”, añadió.

INDECI SIMULA RESPUESTA ANTE UN DESASTRE

Ante el riesgo de inundaciones y otras emergencias asociadas al fenómeno El Niño, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), realizó por primera vez una simulación de nivel 5 de emergencia. Este escenario contempla un desastre de gran magnitud que supera la capacidad de respuesta nacional y requiere asistencia internacional para atender a la población afectada.

El ejercicio se desarrolló desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y permitió ensayar los procedimientos para recibir ayuda humanitaria del extranjero, evaluar las necesidades y los ofrecimientos de asistencia, y organizar el ingreso y traslado seguro de suministros hacia las zonas afectadas.

También se puso a prueba el intercambio de información, los protocolos de seguridad y la movilización de recursos. En la actividad participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, diversos ministerios, el Gobierno Regional del Callao, la Red Humanitaria Nacional, el sector privado y entidades como Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac), Migraciones y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

VIDEO RECOMENDADO