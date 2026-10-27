Comitiva del Vaticano inspeccionó Las Nazarenas y Catedral de Lima previo a visita del papa León XIV

Una comitiva del Vaticano visitó este martes el Santuario de las Nazarenas y la Catedral de Lima como parte de los preparativos para la llegada del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. La delegación de avanzada se reunió también con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, para ultimar detalles de la agenda del sumo pontífice en el país.

Los integrantes de la comitiva recorrieron el Santuario de las Nazarenas, donde se conserva la imagen del Señor de los Milagros, y la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, junto a la sede del Arzobispado. Durante las visitas, estuvieron acompañados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y bomberos voluntarios, como parte de las coordinaciones previas a las actividades oficiales.

PREPARATIVOS PARA LA LLEGADA DEL PONTÍFICE

La visita de León XIV contempla actividades en distintas ciudades del país. El pontífice llegará a Lima el 11 de noviembre y tiene previsto reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y otras autoridades en el Gran Teatro Nacional. También sostendrá encuentros con obispos y religiosos, participará en una actividad pública sobre los desafíos y las esperanzas del Perú y encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional.

Entre el 13 y el 15 de noviembre, el papa viajará a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo y vivió durante más de 20 años. Su agenda incluye un desplazamiento en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba. Posteriormente, visitará Cusco y Pucallpa, antes de concluir su recorrido el 16 de noviembre con actividades en el Callao y una misa al aire libre en Lima.

GOBIERNO ADOPTA MEDIDAS ANTE LA LLEGADA DE VISITANTES

En paralelo a los preparativos religiosos y logísticos, el Gobierno aprobó medidas excepcionales para reforzar la gestión de residuos sólidos en Cajamarca, Ucayali y Lambayeque durante las actividades vinculadas con la visita del líder de la Iglesia Católica. El Decreto de Urgencia N.° 014-2026 permite a los gobiernos regionales ejecutar acciones directas para atender el aumento previsto de basura y la demanda de limpieza pública.

La norma estará vigente hasta el 16 de noviembre y dispone que las medidas se financien con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas. Según el decreto, la concentración y el desplazamiento de visitantes podrían dificultar las labores municipales de limpieza y aumentar los riesgos de contaminación del agua, el suelo y los alimentos.

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