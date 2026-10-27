Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 14

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a Sporting Cristal, mientras que Universitario recibe en el Monumental a Sport Boys.

Martes 27 de octubre

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Huancayo

Miércoles 28 de octubre

11:00 a.m. | ADT vs. CD Moquegua

1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. UTC

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

7:00 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau

Jueves 29 de octubre

1:00 p.m. | Chankas vs. Cusco FC

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Lima

7:30 p.m. | Melgar vs. Comerciantes Unidos

Miércoles 4 de noviembre

6:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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