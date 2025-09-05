Silvana Carrión es destituida como procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato

Silvana Carrión ha sido removida del cargo de procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato. Así no confirmó el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE) este viernes 5 de septiembre. Ello estaría relacionado a la causal de “pérdida de confianza”.

Pese a que durante su gestión logró recuperar más de S/ 310 millones a favor del Estado mediante reparaciones civiles, su salida respondería a tres solicitudes formales del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien cuestionó su participación en la demanda de la Municipalidad contra Brookfield, matriz de Rutas de Lima, en Estados Unidos.

La remoción fue confirmada tras más de 5 años al frente de dicho despacho. Esta decisión fue aprobada por unanimidad en el consejo, conformado por la procuradora general María Caruajulca, el representante de la Contraloría Eduardo Guardia Yzaguirre y el representante del Ministerio de Justicia Juan Cavero Lozano, designado por el ministro Juan José Santiváñez.

CASOS PENDIENTES

La salida de Carrión ocurre en un contexto de creciente preocupación internacional. La OCDE advirtió sobre el acoso e intimidación que enfrentan fiscales y procuradores anticorrupción en el Perú, como parte de una campaña que pone en riesgo la independencia institucional.

“La Convención exige a Perú que garantice que los fiscales que conducen investigaciones y procedimientos anticorrupción puedan hacerlo de manera independiente y libre de influencias políticas indebidas. En particular, los fiscales en el Equipo Especial Lava Jato y el Ad Hoc Lava Jato han enfrentado acusaciones sin fundamento que crean un efecto disuasorio en el trabajo y amenazan su independencia”, manifestó el grupo de trabajo en una carta dirigida a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Además, la decisión deja en manos de un procurador encargado, que será designado por el Consejo Directivo de la PGE, el rol de continuar con la defensa civil en casos emblemáticos como Lava Jato, Ecoteva, Interoceánica, el caso de los aportes al Nacionalismo y los juicios pendientes contra el expresidente Martín Vizcarra y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

VIDEO RECOMENDADO