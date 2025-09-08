SNRTV rechaza hostigamiento y ataques contra periodistas Rodrigo Cruz y Karla Ramírez

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) expresó su más enérgico rechazo frente al permanente hostigamiento y los ataques sistemáticos a los periodistas Rodrigo Cruz y Karla Ramírez, quienes cumplen destacadas labores en Latina Noticias y Panamericana, respectivamente. Asimismo, criticó la reapertura del caso de reglaje contra el equipo periodístico de Latina Televisión, pese a que fue archivado.

A través de un comunicado, menciona que “en las últimas semanas se han registrado hechos alarmantes que constituyen un serio atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía a estar informada. La Procuraduría Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, de Latina Televisión. Este pedido es un atentado directo contra las garantías constitucionales que protegen el trabajo periodístico y la protección de las fuentes”.

Añade que “a ello se suma la reapertura del caso de reglaje contra el equipo periodístico de Latina Televisión luego de haber sido archivado y las amenazas contra la periodista Karla Ramírez, de Panorama (Panamericana Televisión), después de revelar la existencia de una red de policías en actividad vinculados a la mina El Dorado”.

La SNRTV también advierte que “estos hechos no son aislados: conforman un preocupante patrón de intimidación y amedrentamiento contra la prensa. En una democracia, el poder político y las autoridades deben garantizar el libre ejercicio del periodismo, no perseguirlo ni hostigarlo”.

Cabe recorcar que, hace unos días, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción presentó un pedido para levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, de Punto Final (Latina Noticias), lo cual encendió la alerta sobre un claro atentado contra la libertad de prensa en el país. Rápidamente, diversos sectores adviertieron que esta medida podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo de investigación.

