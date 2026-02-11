Stephany Vega, exasistenta de José Jerí, renuncia a su puesto de asesora en la PCM

A través de una carta, Stephany Alexandra Vega Morón, exasistenta de Jerí que fue captada en una fiesta con el mandatario durante la pandemia del Covid-19 en el 2022, remitió su renuncia voluntaria e irrevocable al puesto de asesora de Alta Dirección de Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según reportajes periodísticos, ella habría percibido un aumento patrimonial de 100 mil dólares en 4 años.

Según señala la carta de renuncia de Vega, ella desempeñó el cargo de asesora desde el 22 de octubre de 2025, fecha en que José Jerí asumió el cargo de encargado de la presidencia del Perú por su anterior puesto en la presidencia del Congreso.

La exasesora explica que su motivo de renuncia se debe a la presión mediática que la señala en constantes cuestionamientos desde la asunción de su cargo, lo que ha provocado una inestabilidad emocional en su familia y en su vida privada, además de un impacto negativo en su carrera como abogada. Denuncia, además, que los señalamientos se deben a posiciones que discrepan con ella.

¿Cuáles fueron los cuestionamientos de Stephany Vega?

La abogada Vega ingreso como asistenta al despacho de José Jerí cuando era congresista en el 2021 con un sueldo de 1.558 soles, mientras concluía su carrera en derecho. Luego, asumió un puesto en la Comisión de Presupuesto donde ganaba mensualmente 5.100 soles. Con el nombramiento de Jerí a la presidencia del Congreso, su mensualidad incrementó hasta 16.522 soles.

Sin embargo, a Vega también se le recuerda por haber participado en una fiesta el 2022 junto a José Jéri, cuando aún la pandemia del Covid-19 remecía al Perú.

En el 2023 compró un Audi; en el 2024 un BMW de 60 mil soles y en el 2025 un departamento con cochera por 120 mil dólares. Ella señala que estas compras se realizaron gracias a ahorros y financiamientos tras vender otros bienes.

Según el registro ROP del Jurado Nacional de Elecciones, Sthepany Vega estuvo afiliada al partido Somos Perú desde el 2021 hasta el 2024, partido que también pertenece José Jerí.