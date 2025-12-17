Sunedu se queda sin superintendente: Manuel Castillo renunció al cargo

El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Dr. Manuel Castillo Venegas, presentó hoy, 17 de diciembre, su renuncia al cargo durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la institución. De acuerdo con la información oficial, la dimisión responde a “estrictos motivos personales” y fue puesta a consideración del pleno, que la aprobó conforme a la normativa institucional vigente.

Tras la aceptación de la renuncia, el Consejo Directivo dispuso que la presidencia quede encargada a la Dra. Susana Paredes Díaz, consejera representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). En su nueva condición, Paredes Díaz asumirá la conducción de la mesa directiva y tendrá como una de sus principales responsabilidades convocar al proceso de elección del próximo superintendente de la Sunedu.

Si bien deja el máximo cargo ejecutivo del organismo, el Dr. Castillo Venegas mantendrá su condición de consejero en representación de las universidades públicas del país hasta la culminación de su periodo, tal como lo establece la normativa que regula el funcionamiento del Consejo Directivo. Desde la institución se precisó que esta continuidad busca garantizar la estabilidad del órgano colegiado durante la transición.

CUESTIONADA ELECCIÓN

La gestión de Castillo Venegas estuvo marcada por cuestionamientos desde su llegada a la Sunedu. Su designación, formalizada tras la recomposición del Consejo Directivo y la incorporación de Susana Paredes como representante del Concytec, generó críticas de diversos sectores académicos y políticos. En particular, se le señaló como un funcionario cercano a rectores vinculados a la denominada “contrarreforma universitaria”.

Cabe recordar que la elección de Manuel Castillo como consejero, en agosto de 2022, se produjo en un contexto de tensión, luego de la aprobación de la Ley 31520, norma que modificó aspectos centrales del modelo de supervisión universitaria. Según diversas publicaciones y analistas, tanto Castillo como otros consejeros fueron designados por un grupo reducido de rectores de universidades públicas, proceso que fue considerado polémico por sus detractores.

Para los críticos, dicha ley abrió la puerta a una mayor intervención política en la educación superior y debilitó la autonomía técnica de los organismos de supervisión, entre ellos la Sunedu. En ese marco, la gestión del ahora exsuperintendente fue observada con especial atención por la comunidad universitaria.

Con la salida de Castillo Venegas, la Sunedu inicia una nueva etapa institucional, marcada por el encargo temporal de la presidencia y la expectativa en torno al proceso de elección del próximo superintendente, en un escenario donde el debate sobre la reforma universitaria sigue vigente.

