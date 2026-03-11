TC evaluará anular condena de 25 años a Lupe Zevallos, quien estuvo prófuga desde 2019 por lavado de activos

El Tribunal Constitucional (TC) agendó para el 16 de marzo la evaluación del recurso que la defensa de Lupe Zevallos, hermana del narcotraficante “Lunarejo” y prófuga por el delito de lavado de activos, donde se debatira la nulidad de la condena que la sentencia a 25 años de prisión.

Según la investigación de la Fiscalía, Lupe Zevallos fue la cabecilla financiera de la organización internacional que lideraba su hermano, Fernando Zevallos Gonzáles, conocido como “Lunarejo”, quien actualmente cumple la condena de 27 años por lavado de activos y 20 por tráfico ilícito de drogas. Ambos hermanos erigieron varias empresas de transporte como fachada para ocultar los tratos con varios narcotraficantes, quienes adquirían sus servicios para enviar los estupefacientes. Por esta vía lavaban el dinero.

El expediente del pedido de habeas corpus de la defensa de Lupe Maritza Zevallos Gonzáles, comenzó a armarse el 25 de mayo de 2022 en el Poder Judicial (PJ), cuando ya se encontraba fuera del alcance de la justicia que la condenó el 2019. Ella se fugó luego de pedir permiso para ir al baño durante la audiencia que se relató la sentencia.

El 22 de setiembre de 2023, el PJ declaró improcedente la demanda de habeas corpus para liberar a Lupe Zevallos de su condena. Sin embaro, no es hasta el 20 de diciembre del mismo año en que el mismo organismo le concede el recurso de agravio constitucional, con el que su pedido es elevado a instancias del TC.

La espera fue larga. El expediente ingresó recién al TC el 5 de enero de 2024 por Violeta Chujutalli. Luego de eso, recién ingresó a agenda de los máximos interpretes de la constitución del Perú el 10 de marzo de 2026, donde se realizará su audiencia el 16 del mismo mes y año.

