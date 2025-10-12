Tomás Aladino Gálvez: “No he revisado las carpetas de José Jerí”

En entrevista con Pedro Tenorio en Punto Final, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, brindó detalles sobre la situación de Dina Boluarte respecto a las investigaciones que mantiene en su contra y las medidas de la Fiscalía para que haga frente a dichas pericias.

“Hemos pedido un requerimiento de impedimento de salida del país y se ha coordinado con la Fiscalía Provincial de lavado de activos para que solicite otra medida por hechos ocurridos antes de que fuera presidente”, señaló el fiscal.

Como ya lo había adelantado el abogado de la exmandataria, ella no se presentará a la citación del Poder Judicial donde se evaluará dicha solicitud de impedimento de salida del país. Ante ello, Gálvez señaló que “ojalá se allane al impedimento de salida”. Por otro lado, descartó un pedido de prisión preventiva ante esta conducta, ya que esto no representaría algún tipo de obstrucción a la justicia.

Respecto a las denuncias archivadas contra Dina Boluarte, específicamente sobre los casos Rolex y muertes en protestas, el fiscal argumentó que, solo de aparecer “elementos de convicción contundentes, capaces de desvirtuar los criterios por los que se archivó la denuncia”, se puede interponer, nuevamente, una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

Sobre las investigaciones fiscales que mantiene el nuevo presidente del Perú, José Jerí, el titular interino del Ministerio Público respondió que, una vez que concluya sus funciones, se tendrán que requerir todas las medidas cautelares. Sin embargo, añadió: “No he revisado las carpetas contra José Jerí”.

PROPONEN CREACIÓN DE FISCALÍA DE BANDAS

Respecto al crimen organizado en el país, Gálvez contó que, cuando todavía ejercía como presidente del Congreso, José Jerí participó en una reunión con el fiscal, Dina Boluarte y el Comandante General de la Policía Nacional, con el fin de delimitar acciones ante esta problemática.

Entre las medidas, destaca la necesidad de crear las Fiscalías de Bandas, con el objetivo de actuar específicamente sobre este tipo de organizaciones criminales en el país. Ante ello, criticó que se prioricen otros gastos y que se “deja para el segundo momento la respuesta a este problema grave. Hemos exigido que se cree este equipo para enfrentar la criminalidad. Hay un total descontento por la inseguridad ciudadana. Eso es lo prioritario y lo grave”, dijo.

