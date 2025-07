Tras aumento de sueldo de Dina Boluarte: el ranking de salarios presidenciales de la región

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, anunció en conferencia de prensa, tras la sesión del Consejo de Ministros, que la presidenta Dina Boluarte pasará de recibir una remuneración mensual de S/ 16,000 a S/ 35,568. El reajuste fue oficializado mediante un decreto supremo que sustenta la medida en criterios técnicos y legales.

Pérez Reyes señaló que el incremento tiene como objetivo ordenar la estructura salarial de los altos funcionarios del Estado, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y la Ley del Servicio Civil. Con esta nueva remuneración, Dina Boluarte se posiciona entre los jefes de Estado con los sueldos más altos de América Latina.

¿EN QUÉ POSICIÓN SE UBICA DINA BOLUARTE?

Antes del reciente incremento, la presidenta Dina Boluarte ocupaba el quinto lugar entre los mandatarios con mayores ingresos en la región, con un sueldo mensual de S/ 16,000. En ese entonces, estaba por debajo de los presidentes de Uruguay, Guatemala y México, según cifras ajustadas por paridad de poder adquisitivo.

Tras el reajuste a S/ 35,568 mensuales (equivalentes a unos US$ 9 963), Boluarte escaló al segundo puesto en Sudamérica, solo superada por su homólogo en Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien recibe una remuneración mensual de US$ 22.289.

La lista continúa con los presidentes de Chile (US$ 4.199), Colombia (US$ 3.197) y Brasil (US$ 3.026). En los últimos lugares se ubican los mandatarios de Argentina (US$ 2,257), Ecuador (US$ 2,087) y Bolivia, cuyo presidente percibe el ingreso más bajo del continente: US$ 1,017 mensuales.

RANKING DE LOS PRESIDENTES QUE MÁS SALARIO PERCIBEN EN SUDAMÉRICA

Luis Lacalle Pou (Uruguay): USD 22.289 Dina Boluarte (Perú): USD 10.002,25 Gustavo Petro (Colombia): USD 9.513 Gabriel Boric (Chile): USD 8.092 Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): USD 6.205 Santiago Peña (Paraguay): USD 5.400 Daniel Noboa (Ecuador): USD 5.072 Javier Milei (Argentina): USD 4.785 Nicolás Maduro (Venezuela): USD 4.068 Luis Arce (Bolivia): USD 3.615,36

RANKING DE LOS PRESIDENTES QUE MÁS SALARIO PERCIBEN EN LATINOAMÉRICA

Luis Lacalle Pou (Uruguay): USD 22.289 Bernardo Arévalo (Guatemala): USD 19.062 Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica): USD 10.915 Dina Boluarte (Perú): USD 10.002,25 Claudia Sheinbaum (México): USD 9.994 Gustavo Petro (Colombia): USD 9.513 Gabriel Boric (Chile): USD 8.092 Laurentino Cortizo (Panamá): USD 7.000 Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): USD 6.205 Xiomara Castro (Honduras): USD 5.577 Santiago Peña (Paraguay): USD 5.400 Daniel Noboa (Ecuador): USD 5.072 Javier Milei (Argentina): USD 4.785 Nicolás Maduro (Venezuela): USD 4.068 Luis Arce (Bolivia): USD 3.615,36